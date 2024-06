Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Για το 2-0 οι ερυθρόλευκοι, θέλουν απάντηση με break οι πράσινοι

Κλείσιμο

Ώρα για την δεύτερη πράξη στο έργο των τελικών της Stoiximan Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Game 2 (21:30, ΕΡΤ 3). Sold out το ΣΕΦ για τον δεύτερο τελικό με τον ΠαναθηναϊκόΟι Πειραιώτες έκαναν το break στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ και θέλουν να αποκτήσουν ισχυρό προβάδισμα τίτλου, κάνοντας το 2-0. Από την πλευρά τους οι πράσινοι επιθυμούν να απαντήσουν με break στο break για να φέρουν τη σειρά στην ισορροπία πριν οι δύο ομάδες τα πουν ξανά την Δευτέρα στο ΟΑΚΑ.Ο πρωταθλητής κρίνεται στις τρεις νίκες, αφού η σειρά είναι best of five.Με τον γνωστό απόντα Φαλ ο Ολυμπιακός, πάνοπλος ο ΠαναθηναϊκόςΗ ομάδα του Μπαρτζώκα θα παραταχθεί ξανά χωρίς τον Φαλ που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ παραμένουν εκτός λίστας στην Basket League οι Σίκμα, Μπραζντέικις και Ράιτ.Xωρίς αγωνιστικά προβλήματα ο Εργκίν Αταμάν, «Παίζεται» μία θέση στη 12άδα μεταξύ Βιλντόζα και Μπαλτσερόφσκι. Στο πρώτο ματς εκτός 12άδας βρέθηκε ο Πολωνός ψηλός.Ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή στο Game 1 και ηταν έξαλλος, ενώ χειροκρότησε ειρωνικά τους διαιτητές κατά την αποχώρηση του. Αυτό συνεχίστηκε και μετά στον διάδρομο των αποδυτηρίων, όπου ο Τούρκος τεχνικός φώναζε στον basketball and communication director της ομάδας, Δημήτρη Κοντό: «Τώρα καταλαβαίνω γιατί στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα παιχνίδια. Όλα είναι στημένα».Aπό την πλευρά του ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε ότι το ζητούμενο για τους Πειραιώτες είναι να ξεχάσουν άμεσα τι έγινε στο Game 1, ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα του έπαιξε για ακόμα μια φορά ένα συμπαγές μπάσκετ και στις δυο πλευρές του γηπέδου με αποτέλεσμα να κάνει το 1-0.O Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στους τίτλους μετά το 2021, ενώ ο Ολυμπιακός να πάρει το τρίτο του σερί.