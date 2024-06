Αγώνας δρόμου στον Υμηττό για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Κλείσιμο

Σε συνεργασία London Athens on 2 wheels - Bring them back με τον Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής - ΑΣΑΠ - Santa Athletic Club με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μουσείων, πραγματοποιείται Παγκόσμια Ημέρα Τρεξίματος Υμηττού - Ymittos Global Running Day για 7η συνεχη χρονιά."Bring them back- Venocare" Σκοπός είναι στις 05/6 ο Υμηττός να γεμίσει από άτομα όλων των ηλικιών, να χαρούν, να διασκεδάσουν και ταυτόχρονα να τρέξουν, να περπατήσουν για έναν σημαντικό σκοπό, συνδέοντας την άσκηση με την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορική δικαιοσύνη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους.Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι αυτή η πρωτοβουλία θα εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών στην Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος Ματθαίου αγγειοχειρουργός από την πρώτη στιγμή δίπλα στην κίνηση αυτή, έτσι και τώρα ως ονομαστικός χορηγός του αγωνα.Ο αγώνας θα διεξαχθεί υπό την έγκριση του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ) και της και την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ (Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού- Υπεραποστάσεων).Η Παγκόσμια Ημέρα Τρεξίματος είναι μια παγκόσμια γιορτή τρεξίματος που ενθαρρύνει τον καθένα να αθληθεί. Δεν έχει σημασία πόσο γρήγορα τρέχεις ή πόσο μακριά πας. Το σημαντικό είναι να διασκεδάσεις καθώς αθλείσαι και να εμπνεύσεις άλλους να συμμετέχουν μαζί σου. Τρέξε μαζί με χιλιάδες άλλους αθλητές γύρω από τον κόσμο μου έχουν το ίδιο πάθος για το τρέξιμο.Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024“Τεσσάρα Υμηττού”17:00 – 18:30 Λειτουργία Γραμματείας στη διασταύρωση της «Τεσσάρας»18:00 Εκκίνηση Παιδικού Αγώνα Δημοτικών 600μ18:10 Εκκίνηση Παιδικού Αγώνα Γυμνασίων 1000μ18:15 Έναρξη αγώνα 5χλμ Trail18:20 Έναρξη αγώνα Δρόμου 10χλμ