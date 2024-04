8. Ατρόμητος 349. Πανσερραϊκός 3210. ΟΦΗ 3111. Βόλος 2912. Παναιτωλικός 2713. Κηφισιά 2514. ΠΑΣ Γιάννινα 191. Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων στα Play off και Play out, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν τα κριτήρια κατάταξης, κατά σειρά, είναι τα εξής:- Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play off / Play out αθροιστικά).- Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play off / Play out αθροιστικά).- Τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος.2. Σύμφωνα με τις α) υπ’ αριθ. 53/04.03.2024 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, β) υπ' αριθμ. 17/13.03.2024 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων/Ε.Π.Ο., ο αγώνας ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, κατακυρώθηκε υπέρ της ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ (με τέρματα 0-3).πηγή: