Κινγκς - Γουόριορς 118-94: Τέλος η σεζόν (ίσως και η... δυναστεία) για την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ - Δείτε βίντεο

Πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, οι Σακραμέντο Κινγκς άφησαν εκτός του... νυμφώνος τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και απέκτησαν τη δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσουν την είσοδο στα play off του NBA σε (ένα ακόμη) ματς «do or die» απέναντι στους Πέλικανς, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν χάσει νωρίτερα από τους Λέικερς. Σάσα Βεζένκοφ (0/1τρ.) χρησιμοποιήθηκε μόνο στο garbαge time από τον Μάικ Μπράουν καθώς πέρασε στο παρκέ στο τελευταίο ενάμιση λεπτό του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των Κινγκς ήταν ο Κίγκαν Μάρεϊ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 32 πόντους με 8/13 τρίποντα και 9 ριμπάουντ.Ουσιαστικά πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν οι starters των Κινγκς, οι οποίοι σημείωσαν τους 104 από τους 118 πόντους της ομάδας. Ο ΝτεΑαρον Φόξ είχε άλλους 24 πόντους με 11/25 εντός παιδιάς, ενώ ακολούθησαν οι Ντομάντας Σαμπόνις (16π., 12ριμπ., 7ασ.), Χάρισον Μπαρνς (17π., 3/4τρ.) και Κίον Έλις (15π., 3/4τρ., 5ασ., 4ριμπ.)Στον αντίποδα η σεζόν τελείωσε ήδη για τους Γουόριορς, οι οποίοι συνέχισαν την... αρνητική παράδοση των ομάδων που τερματίζουν στην 10η θέση της κανονικής περιόδου. Όπερ και σημαίνει ότι καμία ομάδα της Δύσης στο παρελθόν δεν κατάφερε να κερδίσει το ματς του Play In μετρώντας 0-6 ρεκόρ. Η ομάδα του Στιβ Κέρ ήταν άστοχης έξω από τα 7.25 μέτρα με 31% ποσοστό ευστοχίας και τον Κλέι Τομπσον να μένει... άποντος με 0/10 σουτ (!!) εκ των οποίων 0/6 τρίποντα.Πρώτος σκόρερ στο τελευταίο ματς των «Πολεμιστών» για τη φετινή σεζόν ήταν ο Κάρι με 22 πόντους ενώ ακολούθησαν οι Μούντι (16π.), Κουμίνγκα (16π., 7ριμπ.), Γκριν (12π., 6ασ.) και Γουίγκινς (12π.): 31-22, 54-50, 91-76, 118-94