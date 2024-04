Play off, NBA, Δύση: Τα ζευγάρια και οι αντίπαλοι από το play in

Κλείσιμο

Το ζευγάρι των Μάβερικς με τους Κλίπερς ήταν γνωστό από πριν, ενώ σχηματίστηκε και άλλο ένα ζευγάρι εκείνο των Τίμπεργουλβς με τους Σανς. Τα υπόλοιπα δύο ζευγάρια θα σχηματιστούν μέσω του play in του NBA . Η νίκη των Θάντερ επί των Μάβερικς, τους εξασφάλισε την πρωτιά στην Δύση.(1) Θάντερ - Νικητής play in(8)(2) Νάγκετς - Νικητής play in (7)(3) Τίμπεργουλβς - (6) Σανς(4) Κλίπερς - (5) Μάβερικς1: (7) Πέλικανς - Λέικερς (8)2: (9) Κινγκς - Γουόριορς (10)Ο νικητής του 1 παίρνει αυτόματα το Νο7 στα play off, ενώ ο ηττημένος θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία απέναντι στο νικητή του 2. Όποιος επικρατήσει λαμβάνει το Νο8 στην Ανατολή.Φυσικά οι Πέλικανς θα παίξουν στην έδρα τους το ματς πρόκρισης κόντρα στους Λέικερς, ενώ το ίδιο θα γίνει με τους Κινγκς κόντρα στους Γουόριορς (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του (7).