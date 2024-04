Monte Carlo Masters: Ασυναγώνιστος στην πρεμιέρα του ο Τζόκοβιτς - Βίντεο

Rampant 😲@DjokerNole was in fine form to kick start the clay season!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/EpQwLg6kaM — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2024

What a performance 🤯@DjokerNole wastes no time as he defeats Safiullin 6-1 6-2 💥#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/MxNbVez4Hp — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2024

Κλείσιμο

9.6/10 performance rating 🐐



Not bad for your first clay set of the season 😉@DjokerNole #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/3woXgEXJOS — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2024

World No. 1 in action 👀



Djokovic takes on Safiullin at the #RolexMonteCarloMasters 🥵



WATCH LIVE: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/rgrowX3D8Y — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2024

77% κερδισμένους πόντους στα πρώτα σερβίς και 92% στα δεύτερα αλλά και 5/19 μπρέικ πόιντς.





Με πατημένο το γκάζι ξεκίνησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Monte Carlo Masters.Ο Σέρβος τενίστας που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και στο Νο1 του ταμπλό στο Masters απέκλεισε 6-1, 6-2 σε μόλις 70 λεπτά τον Ρώσο Ρομάν Σαφιούλιν (Νο.41) στον 2ο γύρο και στους "16" θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αρτούρ Φις και τον Λορέντζο Μουζέτι.Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που δεν έχει πλέον προπονητή μετά το διαζύγιο με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς είχεΘυμίζουμε φέτος δεν έχει κερδίσει ακόμη τίτλο! Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Κάρλος Αλκαράθ αποσύρθηκε από το τουρνουά λόγω τραυματισμού στο χέρι.