Μπασκετική πανδαισία με Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός, Μπάγερν - Παναθηναϊκός AKTOR, ημιτελικό EuroCup και Final Four του NCAA στο Novasports

Παράλληλα, οι φίλοι του κολεγιακού πρωταθλήματος NCAA θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικό θέαμα με το Final Four για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Απριλίου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί στις 01:05 Purdue-NC State και στις 03:45 UCONN-Alabama, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί τα ξημερώματα Τρίτης 9 Απριλίου (04:15).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.20:30 EuroCup – 3ος ημιτελικός: Μπουργκ-Μπεσίκτας Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη19:00 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς20:00 EuroLeague – 33η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή20:00 EuroLeague: Μονακό-Ζάλγκιρις Κάουνας Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη21:30 EuroLeague: Άλμπα Βερολίνου-Παρτίζαν Novasports3 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη21:45 EuroLeague: Βαλένθια-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα22:00 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς20:30 Playmakers Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς20:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Αναντολού Εφές Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα21:30 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή23:30 Playmakers Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη ΠαπαβασιλείουΞημερώματα 01:05 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA Final Four – Α’ ημιτελικός Purdue-NC State Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου ΒαλαβάνηΞημερώματα 03:45 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA Final Four – B’ ημιτελικός UCONN-Alabama Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου ΚαούρηΞημερώματα 04:15 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA Final Four – Τελικός Novasports Prime