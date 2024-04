Ποδοσφαιρικό υπερθέαμα στο «γήπεδο» του Novasports

Στην Ιταλία τα φώτα πέφτουν στουςΣυναρπαστική δράση έχουμε και στα πρωταθλήματα της ολλανδικής, της βελγικής, της ισπανικής LaLiga Hypermotion , της γερμανικής, καθώς και της ιταλικήςΟι λάτρεις του τένις θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τo20:00 WTA 500 Charleston Open Φάση των «64»: Collins – Badosa Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας ΚομίνηΑκολουθεί WTA 500 Charleston Open - Φάση των «32»: Tomova-Σάκκαρη Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη20:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη21:00 Eredivisie – 28η αγωνιστική: Εξέλσιορ-Άιντχοφεν Novasports3 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη21:30 Premier League – 31η αγωνιστική: Νιούκαστλ-Έβερτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου21:30 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου21:45 Premier League: Μπέρνλι-Γουλβς Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου21:45 Premier League: Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου22:00 Coppa Italia – Ημιτελικός, 1ος αγώνας: Γιουβέντους-Λάτσιο Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου22:15 Premier League: Γουέστ Χαμ-Τότεναμ Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου18:00-22:00 WTA 500 Charleston Open - Φάση των «32» Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου18:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη19:30 Stoiximan Super League Playοffs – 3η αγωνιστική: ΠΑΟΚ-Λαμία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη και του Ευγένιου Δαδαλιάρα21:30 Premier League: Άρσεναλ-Λούτον Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη21:30 Premier League: Μπρέντφορντ-Μπράιτον Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη22:00 Coppa Italia – Ημιτελικός 1ος αγώνας: Φιορεντίνα-Αταλάντα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου22:15 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη23:00 Novasports Football Club Novasports Prime στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο18:00-22:00 WTA 500 Charleston Open - Φάση των «16» Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου19:45 Eredivisie: Φόλενταμ-Φέγενορντ Novasports News σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου21:00 LaLiga ΕΑ Sports – 26η αγωνιστική (εξ αναβολής): Γρανάδα-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη21:30 Premier League: Λίβερπουλ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Novasports2 Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα22:00 Eredivisie: Άγιαξ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς Novasports News σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα22:15 Premier League: Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη00:15 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη18:00-00:00 WTA 500 Charleston Open - Α’/Β’/Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου και του Σπύρου Δημολίτσα19:30 2.Bundesliga – 28η αγωνιστική: Πάντερμπορν-Χέρτα Βερολίνου Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου20:00 UEFA Women's European Qualifiers for EURO 2025, 1η αγωνιστική: Ελλάδα – Νησιά Φερόε, σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου20:00-00:00 WTA 250 Copa Colsanitas - Α’/Β’ Προημιτελικός Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη21:30 LaLiga Hypermotion - 34η αγωνιστική: Έλτσε-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου21:30 Bundesliga – 28η αγωνιστική: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βέρντερ Βρέμης Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου21:30 Serie B – 32η αγωνιστική: Μπάρι-Κρεμονέζε Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα22:00 Ligue 1 - 28η αγωνιστική: Λιλ-Μαρσέιγ Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη00:00-04:00 WTA 250 Copa Colsanitas - Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports4 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη01:00 WTA 500 Charleston Open - Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη14:00 2.Bundesliga: Αμβούργο-Καϊζερσλάουτερν Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου14:30 Premier League – 32η αγωνιστική: Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League Χρήστου Σωτηρακόπουλου16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου16:30 Bundesliga: Κολωνία-Μπόχουμ Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου Novasportsextra1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Λειψία Novasportsextra3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη16:30 Bundesliga: Μάιντς-Ντάρμσταντ Novasportsextra4 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου17:00 Stoiximan Super League Playouts – 3η αγωνιστική: Ατρόμητος - Πανσερραϊκός Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου17:00 Premier League: Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη17:00 Premier League: Έβερτον-Μπέρνλι Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου17:00 Premier League: Φούλαμ-Νιούκαστλ Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα17:00 Premier League: Γουλβς-Γουέστ Χαμ Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου17:00 Premier League: Λούτον-Μπόρνμουθ Novasports News σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη18:00 Ligue 1: Λανς-Χάβρη Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο19:30 Stoiximan Super League Playouts: Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα19:30 Premier League: Μπράιτον-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη19:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη Novasports3 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη19:30-23:30 WTA 250 Copa Colsanitas - Α’/Β’ Hμιτελικός Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου19:45 Eredivisie – 29η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Άλκμααρ Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα20:00-00:00 WTA 500 Charleston Open - A’/B’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Χριστίνα Κομίνη21:45 Jupiler Pro League – Play Offs, 2η αγωνιστική: Αντβέρπ-Γκενκ Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου22:00 Eredivisie: Τβέντε-Φορτούνα Σιτάρντ Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη22:00 Ligue 1: Παρί Σεν Ζερμέν-Κλερμόν Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου14:00 Ligue 1: Μπρεστ-Μετς Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη14:30 Bundesliga 2: Αννόβερο-Σάλκε Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου14:30 Jupiler Pro League: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Σερκλ Μπριζ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Άγιαξ Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου16:30 Bundesliga: Χόφενχαϊμ-Άουγκσμπουργκ Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου17:30 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου18:05 Ligue 1: Μονακό-Ρεν Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη18:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη18:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου19:30 Stoiximan Super League Playoffs – 4η αγωνιστική: Άρης-Παναθηναϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Γιώργου Αργυρόγλου19:30 Premier League: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου19:30 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη19:30 Jupiler Pro League: Κλαμπ Μπριζ-Άντερλεχτ Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη19:30 WTA 250 Copa Colsanitas – Tελικός Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου21:30 WTA 500 Charleston Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη21:45 Ligue 1: Ναντ-Λιόν Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου20:00 Monday Football Club Novasports Prime στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο21:30 LaLiga Hypermotion: Σανταντέρ-Αλκορκόν Novasports Start22:00 Premier League: Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Prime