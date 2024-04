Πέισερς - Νετς 133-111: Με σούπερ Χαλιμπέρτον, ακόμη πιο κοντά στα απευθείας play off - Δείτε βίντεο

Στόχος των Ιντιάνα Πέισερς δεν είναι άλλος από την είσοδο στα απευθείας play off χωρίς να μπουν καν στη διαδικασία του play in tournament. Και μέχρι στιγμής είναι στο χέρι τους για να τα καταφέρουν.Μετά και την εύκολη νίκη τους απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς με 133-111 έφτασαν στις 43-33 ρεκόρ έξι ματς πριν από την ολοκλήρωση της regular season του NBA και κρατούν σε απόσταση τους Χιτ.Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήταν αυτός που ηγήθηκε στο «γεμάτο» ματς της ομάδας του, έχοντας 27 πόντους με 5/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 13 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ άλλοι πέντε παίκτες της Ιντιάνα ήταν «διψήφιοι». Πιο συγκεκριμένα ακολούθησαν οι Τζέιλεν Σμιθ (17π., 10ριμπ.), Πασκάλ Σιάκαμ (15π., 6ριμπ.), Όμπι Τόπιν (14π.), Άαρον Νέσμιθ (11π.) και Τι Τζέι ΜακΚόνελ (10π.)Για λογαριασμό των Νετς οι οποίοι από τη πλευρά τους δίνουν μάχη για το play in αλλά μόνο με... θαύμα θα τα καταφέρουν, οι Καμ Τόμας και Τρέντον Γουότφορντ είχαν από 22 και 21 πόντους αντίστοιχα.: 43-27, 75-47, 108-77, 133-111