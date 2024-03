Euroleague: Η βαθμολογία μετά τα διπλά Ολυμπιακού, Μπαρτσελόνα, Μονακό και Εφές - Δείτε βίντεο

Παρτιζάν 14-18

Τα δεκάλεπτα: 14-17, 35-37, 59-54, 87-73Συνεχίζει απτόητη την πορεία της η Μονακό. Οι Μονεγάσκοι πήραν το γαλλικό ντέρμπι κόντρα στη Βιλερμπάν με 87-77, ανέβηκαν στο 21-11 και έκαναν άλλο ένα σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα play off. Βρέθηκαν πάντως να χάνουν με 11 πόντους λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Οκόμπο με 16 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Λουάου-Καμπαρό είχε 23 πόντους και 7 ριμπάουντ και ήταν κορυφαίος για τους ηττημένους.Τα δεκάλεπτα: 12-23, 40-44, 61-56, 77-87Η Μπαρτσελόνα έκανε τα εύκολα, κάπως δύσκολα, αλλά πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο, επικράτησε με 87-79 της Μπάγερν και είναι με το... ενάμισι πόδι στα play off. Ένα σούπερ πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετό για τους Καταλανούς, πήραν διαφορά που έφτασε μέχρι τους 22 πόντους.Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπάγερν αντέδρασε, μείωσε σε μονοψήφιο, αλλά δεν είχε... καύσιμα για το «θάυμα». Πλέον, οι Καταλανοί έχουν σχεδόν επικυρώσει τη συμμετοχή τους στα play off, αναζητούν το πλεονέκτημα, ενώ η Μπάγερν έχασε έδαφος στη μάχη του play-in.Ο Τζαμπάρι Πάρκερ είχε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:01 συμμετοχής.Τα δεκάλεπτα: 19-25, 30-47, 53-71, 79-87.Στη Βιτόρια η Έφες επιβλήθηκε με 76-97 της Μπασκόνια διατηρώντας τις ελπίδες της για τα Play In και βάζοντας σε μπελάδες τους Βάσκους. Το ζητούμενο για την Έφες δεν ήταν απλά η νίκη αλλά και η διαφορά λόγω της ήττας με -7 στον αγώνα του πρώτου γύρου. Προφανώς την κάλυψη και φυσικά απέκτησε πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Μπασκόνια. Το δίδυμο των Κλάιμπερν-Λάρκιν ήταν εξαιρετικό έχοντας τη συμπαράσταση του Ερτσάν Οσμάνι ο οποίος ήταν καταλυτικός στην 3η περίοδο όπου η τουρκική ομάδα έκανε τη διαφορά και τελείωσε το παιχνίδι.Τα δεκάλεπτα: 22-32, 45-49, 53-77, 76-97Τετάρτη 27 ΜαρτίουΜακάμπι - Βαλένθια 95-80Ζάλγκιρις - Αρμάνι 87-73Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 79-87Παρτίζαν - Ολυμπιακός 69-74Μπασκόνια - Αναντολού Εφές 76-97Βιλερμπάν - Μονακό 77-87Φενέρμπαχτσε - Άλμπα (19:45)Ρεάλ - Ερυθρός Αστέρας (21:30)Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός (21:30)Ρεάλ Μαδρίτης 25-6Μονακό 21-11Μπαρτσελόνα 21-11Παναθηναϊκός 20-11Ολυμπιακός 20-12Φενέρμπαχτσε 19-12Μακάμπι 19-13Βίρτους 17-14Μπασκόνια 16-16Αναντολού Εφές 15-17Ζαλγκίρις 14-18Αρμάνι Μιλάνο 14-18Βαλένθια 14-18Μπάγερν 13-19Ερυθρός Αστέρας 11-20Βιλερμπάν 7-25Άλμπα 5-26Πέμπτη 4 ΑπριλίουΕρυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός (20:00)Μονακό - Ζάλγκιρις Κάουνας (20:00)Μπαρτσελόνα - Μακάμπι (21:30)Άλμπα - Παρτίζαν (21:30)Βαλένθια - Βιλερμπάν (21:45)Παρασκευή 5 ΑπριλίουΦενέρμπαχτσε - Εφές (20:45)Ρεάλ - Μπασκόνια (21:30)Μπάγερν - Παναθηναϊκός (21:30)Αρμάνι - ΒίρτουςΠέμπτη 11 ΑπριλίουΖάλγκιρις - Ρεάλ (20:00)Μονακό - Μπάγερν (20:00)Εφές - Ερυθρός Αστέρας (20:30)Μακάμπι - Αρμάνι (21:05)Παναθηναϊκός - Άλμπα (21:15)Παρασκευή 12 ΑπριλίουΟλυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15)Παρτίζαν - Βαλένθια (21:30)Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα (22:00)