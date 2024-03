Stoiximan Super League play out: Χαμόγελα για Παναιτωλικό και Βόλο, χαρακίρι για ΠΑΣ Γιάννινα - Δείτε τα 10 γκολ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-czvg9iyrsrvd)

Με δύο μεγάλες νίκες για Παναιτωλικό και Βόλο, μια «κακή» ισοπαλία για την Κηφισιά και μια καταδικαστική ήττα για τον ΠΑΣ Γιάννινα άρχισαν τα play out της Stoiximan Super League. Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την διαδικασία των play out, καθώς πέτυχε τον στόχο του που δεν ήταν άλλος από τη νίκη επί του Πανσερραϊκού. Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και σε διάστημα οκτώ λεπτών κι ένα στην τελευταία φάση του αγώνα επικράτησε με 3-0 των «λιονταριών» και έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονής.Τα γκολ για τους Αγρινιώτες πέτυχαν στο 26' ο Χουάνπι, στο 34΄ο Μαυρίας και ο Λομονάκο στο 95', ενώ πριν το ημίχρονο ακυρώθηκε για χέρι γκολ του Ντίας. Με τη νίκη αυτή ο Παναιτωλικός βρέθηκε στην 11η θέση και το +1 από Βόλο και Κηφισιά, αλλά και το +5 από τον ΠΑΣ Γιάννινα, που αντιμετωπίζει μετά την διακοπή του πρωταθλήματος στους Ζωσιμάδες.Δείτε ΕΔΩ τα γκολ από το Αστέρας - ΒόλοςΣτην Τρίπολη, ο Αστέρας μετά την αποτυχία του να βρει θέση στα play off μάλλον έχει το μυαλό του από νωρίς στις καλοκαιρινές διακοπές, την ίδια ώρα που ο Βόλος είχε το μεγάλο κίνητρο για το τρίποντο επιβίωσης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η... μάχη για επιβίωση είναι που υπερισχύει. Αυτό επιβεβαιώθηκε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» καθώς με το... καλημέρα του έξτρα πρωταθλήματος των play out, οι Θεσσαλοί πήραν το μεγάλο διπλό που τους δίνει το δικαίωμα να ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία την συνέχεια της διαδικασίας! Με δύο γκολ μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών, αρχικά του Κόμπα (63') κι εν συνεχεία του Γκαρσία (68΄), ο Βόλος πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη, με το 2-0 κόντρα στον Αστέρα και πήρε τεράστια ανάσα για τη συνέχεια.Δείτε ΕΔΩ τα γκολ από το Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα«Αυτοκτονία» για τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Περιστέρι. Σε ένα ματς που ήταν καλύτερος, που έχασε σωρεία ευκαιριών για τη νίκη και τελικά το ισοφάρισε προς το φινάλε για να φύγει έστω με τον βαθμό της ισοπαλίας... το έχασε! Το γκολ του Νίκου Βέργου στο 95' έδωσε στον Ατρόμητο τη νίκη με 3-2 και ουσιαστικά τους έδιωξε από την πρώτη αγωνιστική το όποιο άγχος για την συνέχεια των play out. Από την άλλη οι Γιαννιώτες με την ήττα αυτή παραμένουν στην ουρά, βλέποντας όμως τον Βόλο και την Κηφισιά να είναι στο +4 και τον Παναιτωλικό στο +5.