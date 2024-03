Κλείσιμο

Λίγο μετά το πρόγραμμα των Play Off, γνωστό έγινε και το πρόγραμμα των Play Out της. Οι οκτώ ομάδες που θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου θα δώσουν από επτά παιχνίδια η καθεμία για να κερδίσουν τη σωτηρία τους στη μεγάλη κατηγορία.Ο πρωτοπόρος του «μίνι-πρωταθλήματος» των, Αστέρας Τρίπολης, θα υποδεχτεί τον προτελευταίο πλέον Βόλο στην πρεμιέρα. Repeat της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας για Ατρόμητο και ΠΑΣ Γιάννινα που θα αναμετρηθούν στο Περιστέρι. Η Κηφισιά που ανέβηκε στη βαθμολογία μετά την απόφαση της διοργανώτριας αρχής της Super League θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα, ενώ ο Παναιτωλικός θα φιλοξενήσει στο Αγρίνιο τον Πανσερραϊκό.Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των Play Out της Stoiximan Super League:1η αγωνιστική:Αστέρας Τρίπολης - ΒόλοςΑτρόμητος - ΠΑΣ ΓιάννιναΚηφισιά - ΟΦΗΠαναιτωλικός - Πανσερραϊκός2η αγωνιστική: