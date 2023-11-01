Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έκανε κι αυτό: Ζήτησε την... αλλαγή του διαιτητή! - Δείτε βίντεο

Η απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού πάει σε άλλο επίπεδο στη bwin, με την προσφορά* χωρίς κατάθεση και τα μοναδικά έπαθλα, που σε περιμένουν.
فيديو |— علي العنزي (@Ali_alabdallh) October 31, 2023
غضب كرستيانو رونالدو على حكم اللقاء #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/wki5JS92lK
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غضب تاليسكا الكبير اثناء الخروج بالكرت الأحمر #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/lL4PGVRfBX
Cristiano Ronaldo asking for the referee to be changed during the game 😭😭😭 pic.twitter.com/yFsovpTRi1— TC (@totalcristiano) October 31, 2023
رونالدو & مشجعي الاتفاق— علي العنزي (@Ali_alabdallh) October 31, 2023
🙅♂️ pic.twitter.com/6Zz6SFRJu7
رونالدو ، الكويكبي 🙅♂️🙅♂️ pic.twitter.com/Ro8bj6ryub— علي العنزي (@Ali_alabdallh) October 31, 2023
Sadio Mané and Cristiano Ronaldo celebrate in front of the rivals fans. 😂 pic.twitter.com/nmhKqItxiN— TC (@totalcristiano) October 31, 2023
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غضب كرستيانو رونالدو و نقاش حاد بين رونالدو و هندرسون و كاسترو يتجه إلى حكم اللقاء #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/yYmH4fwI4y