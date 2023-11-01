Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έκανε κι αυτό: Ζήτησε την... αλλαγή του διαιτητή! - Δείτε βίντεο
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Κριστιάνο Ρονάλντο Αλ Νασρ Αλ Ετιφάκ Τζόρνταν Χέντερσον

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έκανε κι αυτό: Ζήτησε την... αλλαγή του διαιτητή! - Δείτε βίντεο

Οι υποδείξεις του διαιτητή της αναμέτρησης με την Αλ Ετιφάκ για το θεσμό του Κυπέλλου, οδήγησαν τον Πορτογάλο άσο της Άλ Νασρ σε μια απίθανη χειρονομία

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Ένα γκολ του Σαντιό Μανέ στην παράταση (107') του αγώνα με την Αλ Ετιφάκ, χάρισε τη νίκη-πρόκριση στην Αλ Νασρ για την προημιτελική φάση του Κυπέλου του Βασιλιά.

Ωστόσο η συγκεκριμένη αναμέτρηση στιγματίστηκε από αρκετά ευτράπελα με κορυφαίο όλων την απίστευτη χειρονομία του Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος ήταν έξαλλος με τις υποδείξεις του διαιτητή από την αρχή (για την ακρίβεια από το 12ο λεπτό) έως και το τέλος!

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Περουβιανός Πιέρο Ντανιέλ Μάσα ο οποίος στο 12' είχε γυρισμένη πλάτη στο απίστευτο σπριντ που έκανε ο Πορτογάλος. Μόνο που ο Ρονάλντο δεν έτρεχε να προλάβει τους αμυντικούς για να βάλει γκολ, αλλά τον διαιτητή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί γιατί δεν έδωσε ένα φάουλ..

Ο Μάσα προσπάθησε να τον ηρεμήσει, αλλά αυτό έκανε πιο έξαλλο τον CR7 που απολύτως δικαιολογημένα αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, αλλά συνέχισε να διαμαρτύρεται...




Κλείσιμο
Προς τα τέλη του ημιχρόνου ο Ταλίσκα έκανε το 1-0 για την Αλ Νάσρ, αλλά τελικά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ρονάλντο μέσω VAR εκνευρίζοντας ακόμη περισσότερο τον Πορτογάλο και τον Ταλίσκα με τον τελευταίο να αποβάλλεται στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου...



Η κατάσταση παρέμενε έκκρυθμη και στις αρχές του Β' ημιχρόνου με τον Ρονάλντο διαφωνώντας για μια υπόδειξη φάουλ γύρισε προς την κάμερα κάνοντας τη χαρακτηριστικη κίνηση προκειμένου να γίνει αλλαγή στον διαιτητή!!!



Οσο περνούσε η ώρα ο εκνευρισμός του εντείνονταν και σ' αυτό έβαλαν το χέρι τους και οι οπαδοί της Αλ Ετιφάκ οι οποίοι (όπως και όλοι αντίπαλοι της Αλ Νασρ) φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Μέσι με τον Ρονάλντο να απαντά με την κίνηση της σιωπής




Με τους φιλοξενούμενους οπαδούς να εντείνουν τις δικές τους φωνές ο Ρονάλντο είχε επεισόδιο με τον
Μοχάμεντ Αλ-Κουίκμπι, τον επιθετικό της Αλ Ετιφάκ ο οποίος του ζήτησε το λόγο γιατί κάνει τη χειρονομία της σιωπής προς τον κόσμο



Αλλά όταν στο 107' ο Μανέ σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ο Σενεγαλέζος μαζί με τον Πορτογάλο βρέθηκαν μπροστά από τους οπαδούς της Αλ Ετιφάκ κάνοντας την κίνηση «δεν σας ακούμε».




Κι αφού τελείωσε το ματς, όλοι οι άνθρωποι της Αλ Νασρ έπεσαν πάνω στον διαιτητη για να διαμαρτυρηθούν με τον Κριστιάνο σε... έξαλλη κατάσταση να μιλάει σε έντονο ύφος με τον Τζόρνταν Χέντερσον. Οι άλλοτε αρχηγοί της Λίβερπουλ και της Γιουνάιτεντ φάνηκε αρχικά να μάλώνουν ωστόσο οπως αποδείθχηκε ο Χέντερσον προσπαθούσε (και εν τέλει τα κατάφερε) να ηρεμήσει τον Ρονάλντο και να φύγουν για τα αποδυτήρια.



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