Front Runners 4.0: Το συνέδριο για το αθλητικό management επιστρέφει

Το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα συνέδριο για το αθλητικό management επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά, καθώς πάνω από 50 επιφανείς άνθρωποι του χώρου τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό θα συναντηθούν στο υβριδικό web conference «» που διοργανώνει η πολυβραβευμένη ActiveMedia Group μαζί με το Sports Management Society του Deree - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος την Πέμπτη 31 Μαρτίου, την Παρασκευή 1 Απριλίου και το Σάββατο 2 Απριλίου 2022.Μέσα σε τρεις ημέρες οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν τις ομιλίες διακεκριμένων εκπροσώπων. H πρώτη ημέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στον αθλητικό τουρισμό, η δεύτερη στο fan engagement και η τρίτη στην αθλητική βιομηχανία.Στο Front Runners in Sports Management 4.0 έχουν ήδη απαντήσει θετικά στη συμμετοχή τους μεταξύ άλλων, σπουδαία ονόματα της αθλητικής βιομηχανίας:• ο 4ος Ολυμπιονίκης στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής θα μιλήσει για τις προκλήσεις της εκπαίδευσης παράλληλα με τον πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο,• η κορυφαία πρώην αθλήτρια της καλαθοσφαίρισης, θα μιλήσει για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει ως γυναίκα στον αθλητισμό και το θέμα της ισότητας• η General Legal Counsel της Aegean Airlines και legal advisor του PGA Greece, κα. Κάτια Αβραμίδου για τα επιτυχημένα τουρνουά γκολφ Aegean Airlines Pro-Am• και ο ιδιοκτήτης του Elounda Golf Club και μέλος του Δ.Σ. της Elounda SA Hotels & Resorts, κ. Φώτης Κοκοτός για τα κορυφαία τουρνουά Porto Elounda Pro-Am, ενώ θα συζητήσουν από κοινού για την ανάπτυξη του γκολφικού τουρισμού στην Ελλάδα• ο Board Director της European Sponsorship Association, κ. Matthew Leopold, που θα μιλήσει για το τι κάνει σπουδαία μια χορηγία και θα παρουσιάσει case studies από ομάδες της Premier League• ο Digital Media & Marketing Manager της Anadolu Efes κ. Utku Yusuf Ozciger, (της κορυφαίας marketing ομάδας στην Ευρώπη και την Ευρωλίγκα για τις χρονιές 2010, 2013, 2017, 2020) θα αναλύσει το επιτυχημένο digital case study της Efes• ο General Director της Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez Basketball Club και Director of European Operations στην Counterpointe Sports Group, κ. Tom Huston, θα αναλύσει τι είναι τα fan tokens στον αθλητισμό και το επιτυχημένο παράδειγμα της ομάδας του• o CEO της G2 Strategic - Global Sports Business Solutions, κ. Marshall Glickman, ένας expert της αθλητικής βιομηχανίας, πρώην πρόεδρος της ομάδας του NBA των Portland Trail Blazers με πελάτες όπως ATP, French Tennis Federation, EuroLeague Basketball, την ισπανική LaLiga και τη γαλλική Ligue 1, θα αναλύσει το Gen Z πρόβλημα της αθλητικής βιομηχανίας• ο Chief Executive Officer της Prosport και manager του διεθνή ποδοσφαιριστή της Liverpool Κώστα Τσιμίκα, κ. Πασχάλης Τουντούρης, θα μιλήσει για τις δυσκολίες και αντιξοότητες που συναντάει ένας manager ποδοσφαίρου• ο κορυφαίος ορειβάτης, μέλος της πρώτης ελληνικής αποστολής που έχει κατακτήσει το Έβερεστ, έχει πάρει μέρος στους πιο απίθανους αγώνες δρόμου παγκοσμίως, όπως στον Badwater Ultra marathon, έχει κάνει 220χλμ. στην Κοιλάδα του Θανάτου (Death Valley) με θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου και είναι ambassador της The North Face, Μιχάλης Στύλλας που θα μιλήσει πάνω στο θέμα του «Life on the Edge of Ice»• και o Head of Esports στην Yesports.gg, της πρώτης παγκοσμίως web3 Esports engagement πλατφόρμας κ. Δημήτρης Φαρμάκης, θα αναλύσει το τι είναι esportsΠαράλληλα, η πρώτη έρευνα για το οικονομικό αποτύπωμα του αθλητικού τουρισμού μέσα από τις διοργανώσεις Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης, Navarino Challenge και Zagori Mountain Running, τα ιδεώδη του ιδρύματος της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και η βιωσιμότητα των αθλητικών διοργανώσεων είναι μόνο μερικές από τις θεματολογίες που θα έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν όσοι εγγραφούν στην πλατφόρμα της LiveOn και του Συνεδρίου.Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του διαδικτυακού συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ActiveMedia Group, κ. Άκης Τσόλης δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή είναι δωρεάν καθώς σκοπός του συνεδρίου είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών και των στελεχών της βαριάς βιομηχανίας του αθλητισμού και του τουρισμού μας στην εποχή μετά τον Covid-19. Το συνέδριο στοχεύει στο δυναμικό ξεκίνημα της νέας σεζόν και στην κατάλληλη προετοιμασία της πολύ σημαντικής αυτής αγοράς, ώστε να χτιστεί μια κοινότητα πιο δυνατή και πιο υγιής. Άλλωστε, η στήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης και της κατάρτισης της νέας γενιάς είναι άκρως απαραίτητη και ουσιαστική σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε και αποτελεί μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης της διοργάνωσης».H Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο για το 2021, Qatar Airways, συμμετέχει στο συνέδριο ως Gold Sponsor με το πρόγραμμα ανταμοιβής Student Club, το οποίο παρέχει αποκλειστικά προνόμια στα μέλη του, όπως έκπτωση έως 20% σε πτήσεις, επιπρόσθετο όριο αποσκευών, δωρεάν Super Wi-Fi εν πτήσει και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε το qatarairways.com/StudentClubΗ Porsche υποστηρίζει τη διοργάνωση ως Silver Sponsor, προωθώντας τον αθλητισμό, την αριστεία και την ελληνική και διεθνή αθλητική βιομηχανία με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από όλο τον κόσμο. Η Porsche στηρίζει τους νέους, τους φιλόδοξους, τους πρωτοπόρους. Ανθρώπους με υψηλό επίπεδο τεχνολογικής γνώσης που τους επιτρέπει να σκέφτονται out of the box και να δημιουργούν ιδέες και καινοτομίες με την ματιά τους στραμμένη στο μέλλον.Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., επίσημη εισαγωγέας της Porsche AG στην Ελλάδα, στηρίζει το συνέδριο ως Bronze Sponsor.Official Outdoor Partner είναι η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face.Digital Platform Partner του συνεδρίου είναι η LiveOn, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.Δείτε εδώ τη σελίδα του συνεδρίου & κάντε άμεσα εγγραφή: https://www.front-runners.gr/

Το διαδικτυακό συνέδριο «» θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ακόλουθων κλάδων: Εκπαίδευσης, Events, Basketball, Football, Golf, Athletics, Running, Handball, Climbing, Digital & Social Media, Sport for Development, Sports Tourism, Sports Marketing & Management, Strategy, Sponsorship, Technology & Esports, Corporate Social Responsibility, Sustainability και Cryptocurrency.Την παραγωγή του συνεδρίου έχει αναλάβει η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group και το κορυφαίο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.