Γιόβετιτς: Μόλις ο δεύτερος που σκοράρει και στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

👏 - Stevan Jovetic🇲🇪 is the first ACTIVE player to score in each of Europe's top five leagues



🇩🇪 - @HerthaBSC

🇫🇷 - AS Monaco

🇮🇹 - Fiorentina & Internazionale

🇪🇸 - Sevilla

