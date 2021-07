Τζον Κατσιματίδης: Ο ομογενής δισεκατομμυριούχος έτοιμος να επενδύσει στο μπέιζμπολ του Στάτεν Άιλαντ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο ομογενής μεγιστάνας,, είναι ένα από τα βασικά μέλη του γκρουπ των επενδυτών που θα επαναφέρει το αναπτυξιακό μπέιζμπολ στην περιοχή του Στάτεν Αϊλαντ.Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post οι Στάτεν Άϊλαντ Γιάνκις που είναι μία από τις θυγατρικές ομάδες των Νιου Γιορκ Γιάνκις, αποφάσισαν να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους και να διαλυθούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Το ίδιο έκαναν και άλλες 40 αναπτυξιακές ομάδες.Η απόφαση των ομάδων οφείλεται τόσο στην απώλεια εσόδων όσο και στην απόφαση της MLB αναφορικά με την τροποποίηση του κανονισμού. Σύμφωνα με την απόφαση,Παρά το γεγονός ότι οι Στάτεν Άιλαντ Γιάνκις δεν αγωνίζονταν στην πρώτη κατηγορία και δεν θα μπορούσαν ποτέ να ακολουθήσουν πορεία πρωταθλητισμού αποτελούσαν μία εμβληματική φιγούρα για το Στάτεν Άιλαντ και αποτελούσαν έναν ελκυστικό προορισμό για τους λάτρεις του μπέιζμπολ.Παράλληλα από τις τάξεις της ομάδας αναδείχθηκαν και παίκτες που έγραψαν ιστορία στο άθλημα όπως ο Ρόμπινσον Κάνο και ο Μέλκυ Καμπρέρα. Παρ' όλα αυτά η διάλυσή τους ήταν αναπόφευκτη με αποτέλεσμα να δυσαρεστηθεί το κοινό του Στάτεν Άιλαντ. Ωστόσο έκαναν την εμφάνισή τους φήμες που αφορούσαν την επανασύστασή τους.Και κάπου εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο ομογενής μεγιστάνας Τζον Κατσιματίδης. Όπως αναφέρει λοιπόν η New York Post ο Κατσιματίδης θα συμπράξει μαζί με τον Έρικ Σάφλερ από το Νιου Τζέρσεϊ και την επιχειρηματία Ντάνυ Γκαρσία που είναι η πρώην σύζυγος του ηθοποιού και άλλοτε αστέρα του WWE Ντούειν Τζόνσον. Σύμφωνα με τη New York Post η νέα ομάδα δεν θα λέγεται Γιάνκις και δεν θα έχει σχέση με τη δημοφιλή ομάδα από το Μπρόνξ. Οι φιλοδοξίες του επενδυτικού σχήματος δεν μένουν μόνο στην ανασύσταση της ομάδας αλλά και την επένδυση αρκετών χρημάτων για την ανακαίνιση και τη συνολική ανάπλαση του «».Ακόμη το επενδυτικό fund σκοπεύει να το νοικιάζει και για την πραγματοποίηση συναυλιών. Ωστόσο όλα αυτά θα γίνουν όταν περάσει στα χέρια τους το μισθωτήριο, το οποίο προς το παρόν βρίσκεται στα χέρια της προηγούμενης ιδιοκτησίας.Πάντως το συγκεκριμένο πρότζεκτ πρόκειται να προχωρήσει άμεσα με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πραγματοποίηση συναυλιών ακόμη και μέσα στο 2021. Τέλος η νεοσύστατη ομάδα του Στάτεν Αϊλαντ πιθανολογείται ότι θα κατέβει στους αγωνιστικούς χώρους στην αγωνιστική σεζόν του 2022.Με πληροφορίες από τον