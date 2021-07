Red Bull Art Of Motion: Ο Krystian Kowalewski και η Noa Diorgina «έπλευσαν» προς τη νίκη στο παγκόσμιο του freerunning

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο 22χρονος Πολωνός, Krystian Kowalewski, κατέκτησε την πρώτη θέση μαγεύοντας κριτές και θεατές με κάποια από τα πιο δύσκολα και περίπλοκα runs του, ενώ η Noa Diorgina από την Ολλανδία έγινε η νέα νικήτρια στην κατηγορία γυναικών - στα 16 χρόνια της μόλις, είναι η νεότερη αθλήτρια που κέρδισε ποτέ το διαγωνισμό.Τοέλαβε χώρα σε 2 ιστιοφόρα για πρώτη φορά στα χρονικά και είδε αθλητές από όλο τον κόσμο να δίνουν μάχη εν πλώ, στο πανέμορφο Μικρολίμανο με την συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α.Ν του Δήμου Πειραιά.είπε μετά τη νίκη του ο Κowalewski.Τρεις 16χρονες κυριάρχησαν στην κατηγορία γυναικών, παίρνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις. Η Diorgina από την Ολλανδία, πήρε την πρώτη θέση, εντυπωσιάζοντας τους κριτές με τη δημιουργικότητά της στην πίστα. Μας είπε: «Είναι κάτι που ονειρευόμουν από όταν ήμουν επτά χρονών, και τώρα έγινε πραγματικότητα. Μετά από ενάμιση χρόνο, είναι τέλειο που μπορούμε να παίρνουμε μέρος σε διαγωνισμό και πάλι.”Ο Kowalewski επίσης κατέκτησε το έπαθλο Best Male Trick by MINI για το απίστευτο “Cast Gainer” που έβγαλε – μία από τις πιο δύσκολες κινήσεις στο freerunning. Το “Double Cork” της 16χρονης Γαλλίδας Lilou, της χάρισε το Best Female Trick by What’s Up Cosmote.Με ανώτατο όριο τους 500 πόντους, οι αθλητές του Red Bull Art of Motion βαθμολογήθηκαν βάσει πέντε κριτηρίων: τη δημιουργικότητα, τη ροή, την εκτέλεση και τη συνολική απόδοση.Ο κριτής και πρώην νικητής του Red Bull Art of Motion, Jason Paul, μας είπε για το φετινό διαγωνισμό:Ο sports director του Red Bull Art of Motion, Nico Wlcek δήλωσε:Krystian Kowalewski, ΠολωνίαEdward Scott, Μεγάλη ΒρετανίαArchie Aroyan, ΡωσίαNoa Diorgina, ΟλλανδίαLilou Ruel, ΓαλλίαElise Bickley, Μεγάλη ΒρετανίαΕκατοντάδες συμμετέχοντες από 50 χώρες δήλωσαν συμμετοχή στον online και onsite προκριματικό με τον Krystian και τη Νoa να παίρνουν τη θέση τους στο hall of fame του Red Bull Art of Motion.Το Red Bull Art of Motion, με υποστηρικτές το WHAT’S UP της COSMOTE και τη MINI, μεταδόθηκε ζωντανά στις 10 Ιουλίου από το MEGA και την COSMOTE TV στο κανάλι COSMOTE SPORT 6HD. Tην ίδια στιγμή εντυπωσιακές εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου μέσα από το www.redbullartofmotion.com, και το(διαθέσιμο για τηλεοράσεις με σύνδεση στο internet, κονσόλες gaming, κινητά και άλλα. Για πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών:Με τη συνδιοργάνωση του Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου ΠειραιάΥπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.