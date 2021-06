Γιόκιτς: MVP της σεζόν στο ΝΒΑ!

Nikola Jokic is presented the 2020-21 #KiaMVP Award by NBA Commissioner Adam Silver. pic.twitter.com/exJEJqFvcy — NBA (@NBA) June 9, 2021

Nikola Jokic (Serbia) is the 6th player born outside the 50 states to win #KiaMVP, joining Giannis Antetokounmpo (Greece), Hakeem Olajuwon (Nigeria), Steve Nash (South Africa), Tim Duncan (Virgin Islands) and Dirk Nowitzki (West Germany). pic.twitter.com/WmckmdjRcO — NBA History (@NBAHistory) June 9, 2021

Nikola Jokic is the first #KiaMVP to play every regular season game for their team since Kobe Bryant in 2007-08. 💜💛 pic.twitter.com/3wYNCjv6Eh — NBA History (@NBAHistory) June 9, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά το «back to back» του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Νίκολα Γιόκιτς αποτελεί τον πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ «γράφοντας» μια σειρά από ρεκόρ και επιτεύγματα!Συγκεκριμένα μετά τους Στιβ Νας (2005-06) και Ντιρκ Νοβίτσκι (2006-07) έγινε ο επόμενος international παίκτης μαζί με τον Έλληνα σούπερ σταρ που κατακτούν σερί MVP βραβεία στο ΝΒΑ και ο 6ος στο σύνολο. Είχαν προηγηθεί οι Αντετοκούνμπο, Ολάζουον, Νας, Ντάνκαν και Νοβίτσκι.Έχει και συνέχεια: Μετά τον Σακίλ Ο' Νιλ έγινε ο δεύτερος σέντερ που στέφθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη και ο πρώτος μετά τον Κόμπι Μπράιαντ (τη σεζόν 2007-08) που αγωνίστηκε σε όλα τα ματς της κανονικής περιόδου!Καθίστε έχει και... συνέχεια καθώς κατέκτησε το βραβείο του MVP έχοντας επιλεχθεί στη χαμηλότερη θέση του draft (νο 41 το 2014) από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία του ΝΒΑ!Την ανακοίνωση για την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη έκανε ο Άνταμ Σίλβερ, μέσω σύνδεσης στο ξενοδοχείο όπου βρίσκονται οι Νάγκετς με αποτέλεσμα να γνωρίσει την αποθέωση από τους συμπαίκτες του.Ο Νίκολα Γιόκιτς αγωνίστηκε και στα 72 ματς της σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 26,4 πόντους, 10,8 ριμπάουντ, 8,3 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και σουτάροντας με 61% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 87% στις βολές!Πηγή: www.gazzetta.gr