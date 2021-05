Μαξ Μόσλεϊ: Όταν η Formula 1 είχε σκάνδαλα με σεξ και άρωμα Ναζί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εάν έλειπε το ναζιστικό συστατικό από την προσωπικότητά του, η ζωή και η καριέρα του θα ήταν απλώς συναρπαστική, σχεδόν κινηματογραφική: Ο Max Mosley δεν θα είχε μείνει στη συλλογική μνήμη σαν ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου με το πορνείο όπου παρίστανε τον ναζιστή δεσμοφύλακα. Θα μνημονευόταν πάντα σαν ένας αριστοκράτης, προικισμένος με εμφάνιση αρρενωπού φωτομοντέλου, διαπρεπής δικηγόρος, ερασιτέχνης οδηγός αγώνων, ιδιοκτήτης ομάδας Φόρμουλα 1, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου επί 16 χρόνια, σαν alter ego του «μεγάλου αφεντικού» Bernie Ecclestone και διαχειριστής των εμπορικών δικαιωμάτων της F1 (τα οποία το 2000 παραχώρησε στον Ecclestone για 100 χρόνια), αλλά με ιδιαίτερη συμβολή στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, τα τεστ πρόσκρουσης των ΙΧ και γενικότερα τη βελτίωση των όρων οδικής ασφάλειας.Για το τελευταίο, αρκεί να θυμηθεί κάποιος ότι ήταν αυτός που το 1997 «πήρε από το αφτί» τον Michael Schumacher και τον υποχρέωσε να γίνει ο βασικός πρεσβευτής μιας μεγάλης καμπάνιας για την οδική ασφάλεια, υπό την αιγίδα της FIA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Mosley.Ήταν κάτι σαν καταναγκαστική «κοινωνική εργασία», επί της ουσίας μέρος της ποινής του Γερμανού για την μνημειώδη «τιμονιά» στην πίστα της Χερέθ, όταν είχε αποπειραθεί να πετάξει εκτός πίστας τον αντίπαλό του και τελικό πρωταθλητή εκείνης της χρονιάς, τον Jacques Villeneuve.Καλώς ή κακώς όμως η βιογραφία του Mosley -όπως και οποιουδήποτε άλλου- περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα που ο ίδιος πολύ θα ήθελε να μην υπήρχαν. Και είναι ακριβώς η σχέση με τους Ναζί η οποία σημάδεψε ολόκληρη τη ζωή και τη σταδιοδρομία του, κατά έναν τρόπο καθοριστικό αλλά και κατά κυριολεξία σκανδαλώδη.Προφανώς όλα άρχισαν από την οικογένειά του: Ο πατέρας του Max, o Sir Oswald Mosley, ήταν ο ηγέτης των Βρετανών φασιστών. Και όχι μόνο. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν προσωπικός φίλος του Mosley του πρεσβύτερου. Ο Αδόλφος Χίτλερ, αυτοπροσώπως, παρέστη στο γάμο του Sir Oswald Mosley με τη μητέρα του Max, την Λαίδη Diana Midford, η οποία ήταν επίσης ευγενούς καταγωγής και φασιστικών πεποιθήσεων, θαυμάστρια του Χίτλερ κ.ο.κ. Σημειωτέον, δε, ότι η γαμήλια τελετή όπου ο Oswald και η Diana ένωσαν τις ζωές τους, έλαβε χώρα στην κατοικία του Γιόζεφ Γκέμπελς.Προφανώς ο Max Mosley δεν έφταιγε για τις επιλογές των γονέων του και σε όλη του τη ζωή προσπάθησε να παρασιωπήσει τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς με τη ναζιστική παράδοση -και δη απευθείας με τον Führer. Δεν μπορεί όμως παρά να φανταστεί κάποιος το περιβάλλον στο οποίο ανατράφηκε ο Max: Γεννήθηκε το 1940, σχεδόν ταυτόχρονα με την εκκίνηση της εκστρατεία του Χίτλερ για το αιματοκύλισμα του πλανήτη. Έως τα 5 του χρόνια, δεν μπορεί παρά να γαλουχήθηκε με τους πανηγυρισμούς του πατέρα και της μητέρας του για κάθε νίκη που σημείωναν οι στρατιές του ινδάλματός τους -ενδεχομένως ακόμη και εις βάρος της πατρίδας τους, της Βρετανίας. Η τελική νίκη του ελεύθερου κόσμου, με τους Βρετανούς στην πρώτη γραμμή του αντιναζιστικού μετώπου, θα πρέπει να προκάλεσε υπαρξιακή κρίση στον οίκο των Mosley.Ομολογουμένως, πάντως, ο Max Mosley κατάφερε να ζήσει και να διαπρέψει σε ποικίλους στίβους του βίου, παρόλο το κληρονομικό ναζιστικό στίγμα. Το οποίο, όμως, επέστρεψε σαν νέμεση το 2008. Ατιμασμένος και εξευτελισμένος παγκοσμίως εξαιτίας αδιανόητων αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή από την κουτσομπολίστικη εφημερίδα News of the World, ο Mosley ολοκλήρωσε την τελευταία θητεία του ως προέδρου της FIA το 2009 καθώς, πρακτικά, του απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα για άλλη μία τετραετία όπως ετοιμαζόταν να κάνει.Το πρωί της 30ης Μαρτίου 2008 η παγκόσμια κοινή γνώμη -και όχι μόνον η κοινότητα των φίλων του μηχανοκίνητου- συγκλονιζόταν από τις αποκαλύψεις του βρετανικού ταμπλόιντ News of the World. Ο τίτλος του σχετικού άρθρου δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύγλωττος: «Το αφεντικό της F1 σε αρρωστημένο ναζιστικό όργιο με 5 πόρνες».Εκτός από το δημοσίευμα με πρωτότυπες φωτογραφίες και ντοκουμέντα, στην ιστοσελίδα της εφημερίδας μπορούσε ο καθένας να απολαύσει βίντεο τραβηγμένα με κρυφή κάμερα, απευθείας από ένα χαμαιτυπείο όπου οι πόρνες έπαιζαν ρόλους ναζί βασανιστών, εγκλείστων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κ.λπ. Στις εικόνες διακρινόταν καθαρά ο Max Mosley, ο οποίος κατείχε το ρόλο του «διοικητή» του φανταστικού στρατοπέδου να διευθύνει το όργιο. Μάλιστα, παρίστανε τον Γερμανό, παραλλάσσοντας αναλόγως την προφορά του, ενώ εξακολουθούσε να μιλά στη μητρική του γλώσσα.Το κύρος του ως Προέδρου της FIA, ή μάλλον ολόκληρο το σύμπαν του, γκρεμίστηκε μονομιάς. Ο μικρόκοσμος της Φόρμουλα 1, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήδη βρισκόταν σε μια πολυμέτωπη εσωτερική αναταραχή, τραντάχθηκε συθέμελα. Οι περισσότεροι παράγοντες του σπορ δήλωσαν αποτροπιασμό και πήραν αποστάσεις από τον Πρόεδρο της FIA. Το σκάνδαλο που έθετε σε κίνδυνο το κύρος και την υπόληψη της F1, ενός σόου δισεκατομμυρίων, ήταν ασύλληπτου μεγέθους. Με διαφορά το μεγαλύτερο στην ιστορία των μηχανοκίνητων σπορ, από καταβολής τους.Ο Max Mosley, παρόλ' αυτά, ξεκίνησε έναν ανένδοτο δικαστικό αγώνα προκειμένου να αποκαταστήσει την τιμή του και να φέρει όσους παραβίασαν τον ιδιωτικό του βίο στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η αντεπίθεσή του στην αρχή φάνηκε σαν μια απελπισμένη, εξ ορισμού καταδικασμένη σε αποτυχία, ίσως και καταγέλαστη απόπειρα. Αλλά ο Mosley ήταν δικηγόρος και ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Μήνυσε τη News of the World και στο δικαστήριο δικαιώθηκε. Η εφημερίδα οδηγήθηκε στο λουκέτο, ενώ η αντίδραση του Max Mosley δημιούργησε ένα πολύ σημαντικό προηγούμενο για τα όρια της αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας.Από περίγελως και «τοξικός» ως διεστραμμένος, αμετανόητος κρυπτο-ναζιστής και θαμώνας μπορντέλων, ο Mosley έγινε πρωτομάρτυρας και ήρωας υπέρ της προστασίας του ιδιωτικού βίου. Και καθόλου αδίκως -αν θέλει κάποιος να είναι αντικειμενικός. Διότι, όσο σιχαμερό και εάν ήταν το «δρώμενο» με τις πόρνες και το role-playing, η βρετανική δικαιοσύνη έκρινε ότι α) η κατηγορία ότι τα καμώματα Mosley & Σία ήταν ναζιστικού χαρακτήρα δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς. Αντ' αυτής έγινε δεκτή η άποψη των συνηγόρων του Mosley ότι επρόκειτο για σύνηθες παιχνίδι ρόλων ήπιου και άκακου σαδομαζοχισμού. β) Ό,τι και εάν έκανε ο Mosley στο μπορντέλο, ήταν δικός του λογαριασμός. Απεχθές ή όχι, ό,τι γινόταν στο πορνείο, γινόταν συναινετικά μεταξύ ενηλίκων και πάντως όχι παρανόμως, Αντιθέτως, η πόρνη η οποία δέχθηκε, αντί 20.000 λιρών, να στήσει κρυφή κάμερα για να εξυπηρετήσει τη συνωμοσία εναντίον του Max Mosley, διέπραξε η ίδια αδίκημα και θα έπρεπε να διώκεται.Κάπως έτσι, ο Mosley αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ποιος κρυβόταν πίσω από τον διασυρμό του, είναι ένα κοινό μυστικό. Από αυτά που φυλάσσονται στη συλλογική μνήμη της Φόρμουλα 1, η οποία, παρά το κολοσσιαίο της μέγεθος, στην ουσία παραμένει μια υπόθεση μεταξύ μιας ευρύτερης «οικογένειας». Όλες οι ενδείξεις, όπως και το μόνο σοβαρό κίνητρο για να μηχανορραφεί κάποιος ώστε να καταστρέψει τον Max Mosley, δείχνουν προς την κατεύθυνση του Ron Dennis, του τότε ιδιοκτήτη μίας από τις μεγαλύτερες ομάδες της F1, της McLaren.Ο ίδιος ο Dennis δεν παραδέχτηκε ποτέ έστω και την παραμικρή ανάμιξή του στο σκάνδαλο, παρόλον ότι με τον Mosley συνδέονταν από δεκαετίες με δεσμούς αμοιβαίου μίσους. Αλλά γύρω από το τι συνέβη το 2008 στα παρασκήνια, ανάμεσα στη McLaren, τη Ferrari, τον Fernando Alonso, τον Lewis Hamilton, τη FIA, τον Ron Dennis και τον Max Mosley, έχουν γραφτεί ολόκληρα βιβλία, ειδικά αφιερωμένα σε αυτή την απίθανη αλληλουχία σκανδάλων. Όπως επίσης καταστράφηκαν καριέρες, χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ, καταρρακώθηκαν υπολήψεις και, βέβαια, κάποιοι έχασαν ακόμη και τη ζωή τους υπό εντελώς μυστηριώδεις συνθήκες.Με έναν τρόπο παράξενο, ο Mosley ήταν πάντα παρών, σε κάθε πτυχή των εξελίξεων στη Φόρμουλα 1 από την αρχή της εμπλοκής του, το 1969 και για τα επόμενα 40 χρόνια. Είτε ως κυρίαρχος και εμφανής πρωταγωνιστής, είτε σαν σκιώδης φιγούρα που κινούσε τα νήματα της εξουσίας από τα παρασκήνια -κατά κανόνα σαν δίδυμο με τον Bernie Ecclestone.Σε κάθε περίπτωση, ο Max Mosley υπήρξε ένα πρόσωπο που επηρέασε, όσο ελάχιστοι, την εξέλιξη των μηχανοκίνητων, σε επίπεδο αγώνων αλλά ακόμη και καθημερινής οδήγησης. Και μπορεί να μην περίμενε ποτέ ότι επί των ημερών του ως Προέδρου της FIA θα σκοτωνόταν την Πρωτομαγιά του 10994 ένα αστέρι του μεγέθους Ayrton Senna, όλα όσα έκανε όμως για να αποτρέψει την επανάληψη μιας τέτοιας τραγωδίας -ή και αμέτρητων καθημερινών τραγωδιών στους δρόμους του κόσμου- θα πρέπει να πιστωθούν στις θετικές πρωτοβουλίες του, τεθνεώτος πλέον, αμφιλεγόμενου αλλά και ιδιαίτερα σημαντικού, Max Rufus Mosley.