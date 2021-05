Βατούτιν: «Όσο είναι στην ΤΣΣΚΑ ο Ιτούδης, δεν μπορούμε να έχουμε τον Μάικ Τζέιμς»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, την ώρα που ο Μάικ Τζέιμς θα παραμείνει παίκτης των Μπρούκλιν Νετς μέχρι το τέλος της σεζόν, με το συμβόλαιό του με τους Ρώσους να έχει ωστόσο διάρκεια μέχρι το 2023.Σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου της «αρκούδας», Αντρέι Βατούτιν, πάντως, οι δυο τους δεν πρόκειται να συνυπάρξουν στην ομάδα.Συγκεκριμένα, ο Βατούτιν είπε σε συνέντευξή του στο «Match TV» για τον Τζέιμς: «Δεν θα άλλαζε τίποτα. Η απόφαση ελήφθη από τον προπονητή. Έτσι είναι οι σχέσεις. Συμβαίνει και σε οικογένειες. Ο Μάικ είναι ένα άτομο με τα δικά του χαρακτηριστικά, ένας σπουδαίος παίκτης. Έδωσε αμέσως συγχαρητήρια σε εμένα και σ' έναν από τους συνεργάτες που έφτασαν στο Final Four. Είμαι χαρούμενος για την επιτυχία του στο NBA. Είναι ξεκάθαρο πως όσο είναι ο Δημήτρης (Ιτούδης) μαζί μας, δεν μπορούμε να έχουμε».Ακόμη, αναφέρθηκε στο τι τον έκανε να προτείνει ανανέωση συμβολαίου στον Ιτούδη: «έστειλε την ομάδα στο Final Four της Κολωνίας. Την περασμένη Τετάρτη είπα στον Δημήτρη για την επιθυμία μας να ανανεώσουμε το συμβόλαιο μαζί του. Ο Ιτούδης βγήκε με τιμή από μια δύσκολη κατάσταση της σεζόν. Αυτή είναι πιθανώς η πρώτη φορά που θα πάμε στο Final Four όχι ως φαβορί, αλλά ως αουτσάιντερ, έχοντας αναλάβει τον ρόλο από τον Ολυμπιακό».