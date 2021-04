ΠΑΕ Ολυμπιακός για Πετρούνια: «Συγχαρητήρια στον αθλητή-μύθο»

Συγχαρητήρια στον αθλητή-μύθο, Λευτέρη Πετρούνια, για την κατάκτηση του 5ου ευρωπαϊκού χρυσού μεταλλίου! Η γαλανόλευκη κυματίζει υπερήφανη! /#Congratulations to our legendary athlete @Petrounias_E, for winning his 5th European gold medal. The Greek flag proudly stands again! 🇬🇷🥇 pic.twitter.com/c5cWTMt9Mk