Gordon Ramsay Hell's Kitchen: Η πιο... αμφιλεγόμενη κουζίνα του κόσμου!

Το όνομα δεν είναι καθόλου υπερβολικό, αλλά το πιο εύστοχο που θα μπορούσε να έχει δοθεί! O Γκόρντον Ράμσεϊ, υποβάλλει σε αυστηρές δοκιμασίες επίδοξους σεφ και τους αναθέτει προκλήσεις στην κουζίνα του. Οι διαγωνιζόμενοι κάνουν τα πάντα για να τον ευχαριστήσουν, αλλά εκείνος καταφέρνει σε κάθε εκπομπή να βγαίνει από τα ρούχα του και να σερβίρει «καυτές» ατάκες! Πίεση, άγχος, φωνές, εντάσεις, δράματα... Αυτό, είναι το Hell’s Kitchen, το οποίο έδωσε πρόσφατα έμπνευση στη NetEnt για τη μεταφορά του στο online casino Το Hell's Kitchen προβλήθηκε στην Αμερική για 19η σερί σεζόν και συστήνεται ως ένα από τα πιο διάσημα και επιτυχημένα show μαγειρικής. Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες (μπλε και κόκκινοι) και σε κάθε γύρισμα η πίεση χτυπάει «κόκκινο», καθώς ο Γκόρντον Ράμσεϊ φροντίζει να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν μπορούν να βράσουν ούτε ένα αβγό. Οι διαγωνιζόμενοι μαγειρεύουν σε εστιατόριο υπό κανονικές συνθήκες, παίρνουν μέρος σε δοκιμασίες και δύο παίκτες φτάνουν στον τελικό. Οι φιναλίστ παρουσιάζουν το δικό τους μενού και αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής.Ο Γκόρντον Ράμσεϊ έχει το δικαίωμα να στείλει τις δύο ομάδες... σπίτια τους αν δεν καταφέρουν να ετοιμάσουν σωστά τα γεύματα που θα σερβίρουν στο εστιατόριο. Σε αυτή την περίπτωση οι καλεσμένοι δεν μένουν νηστικοί, αφού υπάρχουν εφεδρικοί σεφ που αναλαμβάνουν να σώσουν την κατάσταση!Tα μαχαίρια είναι καλά ακονισμένα, ο Γκόρντον Ράμσεϊ πάντα οπλισμένος με τις πιο σκληρές ατάκες και ένας διαγωνιζόμενος θα μπορούσε να βγει εκτός εαυτού πολύ εύκολα! Ο Ράμσεϊ, γι' αυτό το λόγο, περιτριγυρίζεται συνεχώς από σωματοφύλακες που φροντίζουν να υπάρχει πάντα τάξη στο πλατό.Το Hell's Kitchen γυρίζεται, προφανώς, σε στούντιο και οι τυχεροί που μπορούσαν να δειπνίσουν ήταν μόνο τα μέλη του συνεργείου και οι οικογένειές τους. Αυτό το γεγονός, ανήκει πια στο παρελθόν! Ο Γκόρντον Ράμσεϊ δημιούργησε στο Λας Βέγκας το εστιατόριο «Gordon Ramsay Hell's Kitchen» στο διάσημο «Caesar’s Palace»! Την είσοδο κοσμούν τα αρχικά του ριάλιτι, «HK» με μία... φλεγόμενη πιρούνα που είναι το σήμα κατατεθέν του show. Εκεί, ο πελάτης μπορεί να ζήσει όλη την εμπειρία!Ένα ριάλιτι του βεληνεκούς του Hell’s Kitchen έχει αμέτρητους υποψήφιους διαγωνιζομένους. Όταν η παραγωγή... εντοπίσει τον πιθανό «εκλεκτό», τα πράγματα μέχρι να τον επιλέξει είναι δύσκολα. Μία διαγωνιζόμενη, ανέφερε, πως επί τρεις μήνες πραγματοποιούσε τη μία συνέντευξη μετά την άλλη. Πρώτα στο τηλέφωνο, μετά από κάμερα, έπειτα από κοντά. Οι ερωτήσεις, μάλιστα, πολλές φορές ήταν περίεργες: «Αν κάποιος σε έκαιγε στην κουζίνα, πώς θα αντιδρούσες;». Μάλιστα, όλοι οι παίκτες περνούν από ψυχολογικά τεστ και εξετάσεις.Η διάσημη κουζίνα του Hell’s Kitchen έγινε, πλέον, φρουτάκι με πολλαπλές λειτουργίες. Στο φόντο ξεχωρίζουν η κόκκινη και η μπλε κουζίνα, φέρνοντας αμέσως στο μυαλό το ριάλιτι, καθώς οι δύο ομάδες χωρίζονται στα δύο και μπαίνουν στην κουζίνα. Μπέργκερ, κοκτέιλ και λαχταριστά γλυκά περνούν το πάσο και έχουν τη μεγαλύτερη αξία στο παιχνίδι, φέρνοντας το παιχνίδι στην οθόνη του παίκτη!21+.Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114. Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ. Υπεύθυνο Παιχνίδι.© 2021 Humble Pie Media Ltd Under license by Global Merchandising Services Ltd© 2021 ITV Studios Ltd. HELL’S KITCHEN™, HK™ and the HK and pitchfork logo are trademarks of ITV Studios Ltd. Used under license. All rights reserved.