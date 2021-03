Super League 1: Δείτε όλα τα γκολ της 26ης αγωνιστικής

Η δράση συνεχίζεται πάντως καθώς από το επόμενο Σαββατοκύριακο μπαίνουμε στην... εποχή των play off και των play out.



Εκεί όπου θα κριθούν οριστικά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά και ποια ομάδα την επόμενη σεζόν θα αποχωρήσει από την Σούπερ Λίγκα για το πρωτάθλημα της Superleague 2 και ποια θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία παραμονής μέσω του μπαράζ.



Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας θα γίνει στα γραφεία της Λίγκας η ηλεκτρονική κλήρωση τόσο για τα play off (6.30μμ) και των play out (7.15μμ).

Ο Αρης κι ο Παναθηναϊκός ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της 26ης αγωνιστικής καθώς οι κίτρινοι αποσπάστηκαν στη μάχη της 2ης θέσης, ενώ οι πράσινοι πλησίασαν σε απόσταση βολής την πρώτη τετράδα που οδηγεί στα Ευρωπαϊκά κύπελλα.Δείτε όλα τα γκολ από την 26η αγωνιστική1. Ολυμπιακός 672. Αρης 513. ΑΕΚ 484. ΠΑΟΚ 475. Παναθηναϊκός 456. Αστέρας Τρίπολης 42----------------------------------------------7. Βόλος 338. ΠΑΣ Γιάννινα Car.gr 319. Ατρόμητος 2810. Απόλλων Σμύρνης 2811. Λαμία 2312. Παναιτωλικός 2013. ΟΦΗ 1914. Α.Ε.Λ. 16