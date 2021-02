Ο Matt Jones πάει κόντρα στους κανόνες του mountain bike

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Συναντηθήκαμε μαζί του, προκειμένου να μας αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες για το φιλόδοξο νέου του project.Τα τελευταία χρόνια στο freestyle mtb γίναμε μάρτυρες πολλών tricks που έγιναν για πρώτη φορά. Σε κάθε διαγωνισμό και κάθε νέο edit βλέπαμε κορυφαίους αθλητές να πιέζουν τα όρια όλο και πιο μακριά -προσθέτοντας μια περιστροφή εδώ και έναν διαφορετικό συνδυασμό εκεί- και να προσγειώνουν tricks που μέχρι εκείνη την στιγμή τα βλέπαμε μόνο στα video παιχνίδια.Πλέον το φαινόμενο των world first tricks, δηλαδή των κόλπων που γίνονται για πρώτη φορά, έχει περιοριστεί. Βλέπετε για να βγάλεις ένα κόλπο που δεν έχει ξαναγίνει απαιτεί από τον αναβάτη να σκεφτεί έξω από τα στεγανά και να ταιριάξει αποτελεσματικά την δημιουργικότητα με την αποφασιστικότητα για να ολοκληρώσει ένα νέο κόλπο, ακόμη και αν χρειαστούν μήνες και εκατοντάδες αποτυχημένες προσπάθειες.Οπότε όταν πρόκειται ένας αθλητής να επιχειρήσει όχι ένα, αλλά δύο tricks που έχουν γίνει για πρώτη φορά, τότε το ενδιαφέρον είναι αυξημένο.Σε αυτή τη τελευταία σειρά που θα δούμε στο Red Bull TV ο αστέρας του slopestyle, ο, δημιουργεί το Desing and Conquer σε συνεργασία με την, που μας αποκαλύπτει τις ώρες αφοσίωσης, πόνου και υπομονής που χρειάζονται αν κάποιος επιχειρεί το πρώτο στην ιστορία gainer και το πρώτο flip με προσγείωση στα πόδια και έξοδο με front flip. Κι όλα αυτά σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ειδικά για την περίσταση, στο Devon στη νοτιοδυτική Αγγλία.Συνεχώς σκέφτομαι νέες ιδέες για το τι είναι δυνατόν να γίνει με ένα ποδήλατο, αλλά τις περισσότερες φορές οι ιδέες μου αυτές εξαφανίζονται γρήγορα καθώς ξέρω ότι συνήθως δεν υπάρχει το τέλειο άλμα για την περίπτωση ώστε να τις πραγματοποιήσω. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε όταν αποφάσισα να κατασκευάσω μια πίστα όπως εγώ θα την ήθελα. Έτσι μπόρεσα να απομακρύνω το μυαλό μου από τα κλασικά κόλπα που κάνουμε στο slopestyle και να δοκιμάσω κάποια φανταστικά tricks που θα ανεβάσουν το σπορ σε άλλο επίπεδο. Και τα δύο κόλπα στα οποία εστιάζω έχουν γεννηθεί στο μυαλό μου από την εποχή που έκανα το video Frames of Mind, δηλαδή πριν τουλάχιστον τρία χρόνια.Ήθελα να τα συμπεριλάβω σε μια ολοκληρωμένη παραγωγή, έτσι ώστε να μη χαθούν γρήγορα σαν Instagram clip. Δεδομένης της κατάστασης αποφάσισα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσω τις δοκιμές και τις προπονήσεις για να κάνω αυτά τα κόλπα πραγματικότητα και ειδικά το gainer. Πρόκειται για μια ιδέα που είχα εδώ και τόσο πολύ καιρό και αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να προσπαθήσω -μάλιστα είχα παρανοήσει καθώς φοβόμουν ότι κάποιος άλλος αναβάτης θα προλάβει να το κάνει πριν από μένα. Άλλωστε πρόκειται για ένα slopestyle trick το οποίο ο καθένας μπορεί να έχει δοκιμάσει και ειδικά από drop στο οποίο ακολουθεί προσγείωση. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν το έχει κάνει κανένας, αλλά το κατάλαβα όταν συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο πραγματικά ήταν.Ναι, 100%. Ο κόσμος που βρίσκονταν εκεί είχε μπερδευτεί και μάλιστα κάποιοι ούτε καν ρωτούσαν τι κάνω, απλά κοίταγαν με το στόμα ανοικτό. Κάποιοι άλλοι ήθελαν να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες. Το σίγουρο είναι ότι η προπόνηση στην πισίνα με βοήθησε πολύ, αλλά δεν ήταν και το μυστικό της επιτυχίας. Απλά μπόρεσα να συνειδητοποιήσω ότι μπορώ να κάνω flip προς τα πίσω ενώ τρέχω προς το μπροστά και μάλιστα στη συνέχεια να φέρω τα πόδια μου στα πετάλια. Το γεγονός μάλιστα ότι έτρεχα κρατώντας δίπλα μου το ποδήλατο με υποχρέωσε να συνδυάσω πολλές κινήσεις και να χρειαστώ πολύ χρόνο μέχρι να βγάλω την αλληλουχία των κινήσεων. Αισθάνθηκα ότι δεν θα τελειώσω ποτέ.Για το gainer έκανα πάρα πολλές προσπάθειες στις εγκαταστάσεις μου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο video. Ουσιαστικά σταμάτησα κάθε είδους γυρίσματα για το Youtube μέσα στον Αύγουστο και ασχολήθηκα αποκλειστικά με αυτό. Το έκανα κάθε μέρα, αλλάζοντας συχνά το ύψος του drop από το airbag μου και προσπαθώντας να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Ουσιαστικά όμως δεν το έβγαλα καμία φορά πριν πάω στο Devon. Εκεί το έβγαλα στον αερόσακο μου μια φορά και την επόμενη μέρα το έβγαλα και στο χώμα. Το έκανα μόνο μια φορά και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το ξαναδοκιμάσω ποτέ.Ήταν πραγματικά τέλειο. Υπάρχουν πολλοί που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να δώσουν πολύτιμες συμβουλές, ωστόσο το να έχεις κάποιον δίπλα σου από την αρχή της διαδικασίας σίγουρα βοηθά πολύ. Ο Jono έδειξε μεγάλη κατανόηση στα tricks που επιχειρούσα. Είναι ωραίο να έχεις κάποιον που μπορεί να σου δίνει συμβουλές, ενώ παράλληλα έχει τον ίδιο τρόπο σκέψης με σένα. Επίσης είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρω, ακόμη και από μένα, αν και δεν δοκίμαζε ο ίδιος τα συγκεκριμένα κόλπα.Ναι, αλλά δεν είχα δει ποτέ τον Kriss (Kyle) να χώνει στο Unit 23. Είναι σαν δεύτερο σπίτι του -μάλιστα για αρκετά χρόνια ζούσε εκεί, μέσα στο πάρκο. Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καβαλάει αδιανόητα εκεί μέσα. Πάντα θεωρούσα ότι αποτελεί δωράκι για τους ντόπιους να βλέπουν κάποιον να χώνει με mountain bike στα άλματα τους, αλλά όταν είδα τον Kriss να καβαλάει στο Unit 23 μου κουνήθηκε το μυαλό -ήταν πραγματικά άρρωστο.Αυτό είναι γέννημα θρέμμα του μυαλού μου, αλλά πίστευα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τον έβλεπα να κάνει πράγματα σαν αυτό. Είναι πραγματικά δύσκολο. Δεν πήγε όπως θα ήθελα όμως διότι συνειδητοποίησα ότι η τριβή με το βάρος μου και αυτό του ποδηλάτου είναι πολύ μεγάλη. Δεν το έκανα ολοκληρωμένο, αλλά κατάφερα να κινηθώ σε όλο το μήκος του τοίχου.Μπορεί να ακουστεί σαν κλισέ, αλλά το να πιστεύεις στον εαυτό σου μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τους φόβους και τις αμφιβολίες μέσα σου και ειδικά όταν το έχεις καταφέρει για κάτι άλλο στη ζωή σου. Όπως υποστηρίζει ο Gee Atherton μπορεί να δυσκολεύεται να κερδίσει αγώνες, αλλά ξέρει ότι έχει κερδίσει αγώνες. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον.Είχα μεγάλες αμφιβολίες καθώς εγώ δεν κάνω ποτέ πολλές προσπάθειες στον αερόσακο πριν μπω να το προσγειώσω κανονικά. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι αν πιστέψω στον εαυτό μου σε αυτή την διαδικασία, τότε μπορώ να το οραματιστώ πιο εύκολα. Επίσης στην όλη διαδικασία έμαθα να είμαι πιο μεθοδικός και υπομονετικός. Μερικές φορές κάποια κόλπα απαιτούν πολύ χρόνο μέχρι να τα πετύχεις.Ναι, καθώς πρόκειται για ένα video όπου έπρεπε περισσότερο να πειραματιστώ και να δω πως μπορώ να κάνω πράγματα. Μάλιστα όταν έχεις να κάνεις με μια σειρά που αφορά στο τι γίνεται πίσω από τις κάμερες και πρέπει να εξηγείς την όλη διαδικασία, τότε το όλο πράγμα γίνεται σαφώς πιο περίπλοκο.Θυμάμαι από το Frames of Mind ότι έκανα πολλούς υπολογισμούς και σκεφτόμουν με λεπτομέρεια τις κινήσεις μου, αλλά ήταν αδύνατον να βγάλω τα πάντα με την μια. Η πτώση είναι μέρος της διαδικασίας και πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι υπομονετικός.Είναι αδύνατον να αποφύγεις τις πτώσεις και αν είναι να συμβεί θα συμβεί. Μερικές φορές βέβαια τα πράγματα γίνονται πολύ ζόρικα. Για παράδειγμα για να βγάλω αυτό το front flip έχω καταγεγραμμένες στην κάμερα 350 προσπάθειες και είχα κάνει μόνος μου πάνω από 100. Δεν έχω δουλέψει ποτέ ξανά τόσο σκληρά.Θα μου άρεσε πολύ να κάνω το gainer σε έναν διαγωνισμό. Θα είναι πραγματικά τρελό συναίσθημα να βγάλεις κάτι τέτοιο με το ποδήλατο δίπλα σου στον αέρα.