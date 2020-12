Globe Soccer Awards: Ποδοσφαιριστής του αιώνα ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά από 6 κατακτήσεις του «Παίκτη της Χρονιάς» στα «Globe Soccer Awards», ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναβαθμίστηκε σε «Παίκτη του Αιώνα». Ο Πορτογάλος σούπερ-σταρ ήταν ο μεγάλος νικητής στα ετήσια βραβεία που διεξάχθηκαν στο Ντουμπάι, τα οποία φέτος πέραν των κορυφαίων για το 2020, βράβευσαν και τους κορυφαίους του 21ου αιώνα.Σε αυτή την κατηγορία, ο «CR7» συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, πάνω από τον Λιονέλ Μέσι, τον Ροναλντίνιο και τον Μο Σαλάχ. Το αντίστοιχο βραβείο συλλόγου κατέληξε στην πρώην ομάδα του Πορτογάλου,, ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Αλ-Αχλί.Στους προπονητές του αιώνα, νικητής αναδείχθηκε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, πάνω από τους Ζοσέ Μουρίνιο, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Ζινεντίν Ζιντάν.Όσον αφορά τους νικητές της χρονιάς, οέκανε… χατ-τρικ στις ατομικές διακρίσεις, μετά τα βραβεία της UEFA και της FIFA, ενώ ο Χάνσι Φλικ άφησε πίσω του Γιούργκεν Κλοπ και Τζανπιέρο Γκασπερίνι για τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή για το 2020.