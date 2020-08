Προκριματικά Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ αν περάσει την Μπεσίκτας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Και μετά το τέλος των προημιτελικών του Europa League έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τα προκριματικά στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών εκεί όπου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ! Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σεβίλλη, Ιντερ και Σαχτάρ προκρίθηκαν στους τέσσερις της διοργάνωσης. Πως αυτό επηρεάζει τα προκριματικά του ΠΑΟΚ;Και οι τέσσερις ομάδες έχουν εξασφαλισμένη θέση στο Champions League της σεζόν 2020/21 από τα πρωταθλήματα τους. Οπερ σημαίνει πως όποια και αν κατακτήσει στις 21 Αυγούστου το Europa League θα δημιουργήσει το λεγόμενο re-balancing στα προκριματικά του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.Αυτή η εξέλιξη λοιπόν βόλεψε την Ρεν. Για την ακρίβεια της χάρισε αρκετά εκατομμύρια ευρώ άκοπα! Η γαλλική ομάδα από χθες το βράδυ βρέθηκε αυτόματα στους ομίλους του Champions League (έγινε η 25η ομάδα της επόμενης διοργάνωσης). Και φυσικά δεν θα είχε εύκολο έργο στα προκριματικά, ούσα η πιο αδύναμη σε ότι έχει να χάνει το Club Ranking της UEFA! Τέτοιος πονοκεφάλους όμως δεν θα τους περάσει μιας και από το βράδυ της Τρίτης βρίσκεται στους ομίλους του Champions League.Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει ξεκάθαρη εικόνα για την ευρωπαϊκή προοπτική του στα προκριματικά του Champions League. Ηδη γνωρίζει την αντίπαλό του για τον 2ο προκριματικό γύρο (με την Μπεσίκτας στην Τούμπα στις 25 Αυγούστου) και από το βράδυ της Τρίτης μπορεί να ξέρει όλους τους πιθανούς αντιπάλους του.Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα ισχύει στα προκριματικά του Champions League σε ότι έχει να κάνει με το μονοπάτι των πρωταθλητών.ΠΑΟΚ-ΜπεσίκταςΑλκμααρ-Βικτόρια ΠλζενΛοκομοτίβα Ζάγκρεμπ-Ραπίντ ΒιέννηςΥπενθυμίζουμε πως οι προκρίσεις θα κριθούν σε μονό ματς και στις έδρες που έχουν προκύψει από την κλήρωση.Τι θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ ΕΑΝ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ στην κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο;ΙσχυροίΜπενφίκα 70.000Ντιναμό Κιέβου 55.000Γάνδη 39.500ΑνίσχυροιΒικτόρια Πλζεν ή ΑλκμάαρΡαπίντ Βιέννης ή Λοκομοτίβα ΖάγκρεμπΠΑΟΚΜία μέρα μετά (1η Σεπτεμβρίου) θα γίνει και η κλήρωση των play off του Champions League οπότε ο ΠΑΟΚ θα ξέρει και τον αντίπαλό του για τον 3ο προκριματικό αλλά και το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η ομάδα για τα play off!Ομως επειδή θα υπάρχει στους ισχυρούς μία ομάδα από την Ουκρανία (η Σαχτάρ) και στους ανίσχυρους μία ομάδα από την Ρωσία (Κράσνονταρ) θα υπάρξει ορισμός και όχι κλήρωση! Ας το δούμε πιο αναλυτικά.ΙσχυροίΤο ζευγάρι της ΜπενφίκαΤο ζευγάρι της Ντιναμό ΚιέβουΑνίσχυροιΚράσνονταρΤο ζευγάρι της ΓάνδηςΤυχαίο παράδειγμα για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό. Εάν ο ΠΑΟΚ κληρωθεί στον 3ο προκριματικό με την Μπενφίκα θα οριστεί να παίξει στα play off με την Κράσνονταρ! Εάν κληρωθεί με τη Ντιναμό Κιέβου στον 3ο προκριματικό θα οριστεί να παίξει με το νικητή του ζευγαριού της Γάνδης (κι αντίθετα σε αυτή την περίπτωση, εάν κληρωθεί με την Γάνδη δηλαδή).Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε ότι έχει να κάνει με τα προκριματικά του Champions League τον ενδιαφέρουν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες25 Αυγούστου (21:00): ΠΑΟΚ-Μπεσίκτας (στην Τούμπα)31 Αυγούστου: Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου1η Σεπτεμβρίου: Κλήρωση-ορισμός των play offs15/16 Σεπτεμβρίου: 3ος προκριματικός γύρος, μονό ματς22/23 Σεπτεμβρίου: play off, ο πρώτος αγώνας29/30 Σεπτεμβρίου: play off, ο δεύτερος αγώνας