Super League 1: Σφραγίζει την πρώτη θέση ο Ολυμπιακός - Ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ

Επιστροφή στη δράση στις αναμετρήσεις για τα play off και play out της Super League 1.Στο πρόγραμμα του Σαββάτου της 2ης αγωνιστικής δεσπόζει το ντέρμπι του ΟΑΚΑ, ανάμεσα στονκαι τον ΠΑΟΚ.Στις τάξεις του Παναθηναϊκού η επικείμενη αποχώρηση του Γιώργου Δώνη από τον πάγκο μετά τη λήξη των play off, δε φάνηκε να έχει επηρεάσει την απόδοση της ομάδας που αποτελεί ένα από τους πλέον επικίνδυνους αντιπάλους. Επιπλέον, οι “πράσινοι” απέκτησαν τα δικαιώματα του Ισπανού Αϊτόρ Σανταλαπιέδρα, ο οποίος και θα ενισχύσει το ρόστερ από την επόμενη σεζόν.Από την άλλη πλευρά στονεπικρατεί έντονος προβληματισμός μετά την ήττα της περασμένης Κυριακής από τους Πειραιώτες, ενώ προστέθηκε ένας ακόμη πονοκέφαλος για τον Άμπελ Φερέιρα, καθώς ένας από τους σημαντικότερους παίκτες του, ο Γιόζιπ Μίσιτς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις ο Κροάτης μέσος διεγνώσθη με κύστη στην βουβωνική χώρα και πρόκειται την επόμενη εβδομάδα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, γεγονός που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τα εναπομείναντα παιχνίδια.Όσον αφορά τα παιχνίδια της Κυριακής, ο Ολυμπιακός, με νίκη απέναντι στον πέμπτο της βαθμολογίας, θα εξασφαλίσει το 45ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα απουσιών, αφού ο Ουσεϊνού Μπα που αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ έχει επανέλθει κανονικά στις προπονήσεις, κι έτσι μοναδικός απών παραμένει ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος ο οποίος πιθανότατα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.Στον αντίποδα οι “κιτρινόμαυροι” απογοήτευσαν τους φιλάθλους τους στο ματς με τον Παναθηναϊκό το οποίο έληξε 1-1 και πλέον θα πρέπει να ανεβάσουν κατακόρυφα την απόδοσή τους αν θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί στην μάχη, ξεκινώντας από τον αγώνα της Κρήτης με τον ΟΦΗ.Τέλος, στη μάχη του υποβιβασμού, ο Αστέρας, που δείχνει να έχει ξεφύγει σε σχέση με τους υπολοίπους μετά και τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της πρεμιέρας επί της ΑΕΛ με 1-2, θα υποδεχθεί τον ουραγό Πανιώνιο, ο οποίος κέρδισε τον Βόλο και θα τα δώσει όλα για τους βαθμούς που θα του αυξήσουν τις ελπίδες για παραμονή στην μεγάλη κατηγορία.Αναλυτικά:21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ19:15 ΟΦΗ – ΑΕΚ21:30 Ολυμπιακός – Άρης1. Ολυμπιακός 692. ΠΑΟΚ 523. ΑΕΚ 524. Παναθηναϊκός 455. Άρης 376. ΟΦΗ 3419:15 Ν.Π.Σ. Βόλος – Ξάνθη19:30 Ατρόμητος – Λαμία19:30 Αστέρας Τρίπολης – Πανιώνιος20:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ7. Αστέρας Τρίπολης 338. Ατρόμητος 329. Λαμία 3010. ΑΕΛ 3011. Ν.Π.Σ. Βόλος 2712. Ξάνθη 1813. Παναιτωλικός 1714. Πανιώνιος 14