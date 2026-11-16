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Στη Ρουάντα το πρώτο κέντρο υποδοχής μεταναστών εκτός ΕΕ, το απόγευμα οι ανακοινώσεις
Στη Ρουάντα το πρώτο κέντρο υποδοχής μεταναστών εκτός ΕΕ, το απόγευμα οι ανακοινώσεις
Ο Θάνος Πλεύρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις ανακοινώσεις της πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχει η χώρα μας μαζί με Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία
Στη Βιέννη θα ανακοινωθεί στις 5 σήμερα το απόγευμα η χώρα που θα φιλοξενήσει το πρώτο κέντρο επιστροφής μεταναστών (Return Hub) εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι η Ρουάντα.
Η σημερινή ανακοίνωση είναι το αποτέλεσμα της κοινής πρωτοβουλίας που προωθούν η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία, με τα πρώτα βήματα υλοποίησης του σχεδίου, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, να τοποθετούνται τον Ιανουάριο του 2027.
Τα λεγόμενα Return Hubs προβλέπεται να δημιουργηθούν σε τρίτες χώρες, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, και να φιλοξενούν μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής.
Η ελληνική κυβέρνηση, την οποία στις σημερινές ανακοινώσεις θα εκπροσωπήσει ο κ. Πλεύρης, επιδιώκει να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή το νέο σύστημα μέσα στο 2027, θεωρώντας ότι θα συμβάλει στην επιτάχυνση των επιστροφών και στην αποσυμφόρηση των χωρών πρώτης υποδοχής.
Η εφαρμογή του σχεδίου προϋποθέτει συμφωνίες με τις τρίτες χώρες και τήρηση των εγγυήσεων του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, ενώ παραμένουν προς διευκρίνιση οι λεπτομέρειες λειτουργίας και χρηματοδότησης των δομών.
Η σημερινή ανακοίνωση είναι το αποτέλεσμα της κοινής πρωτοβουλίας που προωθούν η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία, με τα πρώτα βήματα υλοποίησης του σχεδίου, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, να τοποθετούνται τον Ιανουάριο του 2027.
Τα λεγόμενα Return Hubs προβλέπεται να δημιουργηθούν σε τρίτες χώρες, εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, και να φιλοξενούν μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής.
Η ελληνική κυβέρνηση, την οποία στις σημερινές ανακοινώσεις θα εκπροσωπήσει ο κ. Πλεύρης, επιδιώκει να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή το νέο σύστημα μέσα στο 2027, θεωρώντας ότι θα συμβάλει στην επιτάχυνση των επιστροφών και στην αποσυμφόρηση των χωρών πρώτης υποδοχής.
Η εφαρμογή του σχεδίου προϋποθέτει συμφωνίες με τις τρίτες χώρες και τήρηση των εγγυήσεων του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, ενώ παραμένουν προς διευκρίνιση οι λεπτομέρειες λειτουργίας και χρηματοδότησης των δομών.
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