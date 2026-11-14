Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση και η ΕΕ οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο

να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά



Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζοντας ότι, όπως ανέφερε, σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011.











Η αναφορά στην ενημέρωση της Τουρκίας και το μήνυμα προς την κυβέρνηση Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στην ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και ενδέχεται να δημιουργήσει ένα αρνητικό πολιτικό προηγούμενο.



Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα τι θα ισχύει στο μέλλον για αντίστοιχα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.



«Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Κλείσιμο Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.



Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.



Την ανάγκη, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζοντας ότι, όπως ανέφερε, σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011.Όπως τόνισε, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, πρέπει να προχωρήσουν αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στην ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και ενδέχεται να δημιουργήσει ένα αρνητικό πολιτικό προηγούμενο.Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα τι θα ισχύει στο μέλλον για αντίστοιχα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.«Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.«Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου.



Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;



Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.



Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».