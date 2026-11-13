Μπακογιάννης στην COP31: Η αυτοδιοίκηση στο τραπέζι των αποφάσεων, με πόρους για την προστασία των πολιτών

Στην Αττάλεια περισσεύουν οι μεγάλες λέξεις. Το πραγματικό στοίχημα θα κριθεί μετά την επιστροφή: τι θα μπορεί να κάνει καλύτερα μια πόλη μετά την COP31; Πόσους ανθρώπους θα μπορεί να προστατεύσει; Ποιο έργο θα ξεκινήσει εγκαίρως; Εκεί θα κριθούν οι δεσμεύσεις. Στη ζωή των πολιτών που περιμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις», επισημαίνει ο τέως δήμαρχος της Αθήνας.



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Με κεντρικό μήνυμα ότι η COP31 πρέπει να είναι η διάσκεψη των αποτελεσμάτων, οσυμμετείχε στηως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας (ENVE) τηςκαι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της.Ο Κώστας Μπακογιάννης εγκαινίασε το περίπτερο της διεθνούς αυτοδιοίκησης LGMA (Τοπικές Κυβερνήσεις και Δημοτικές Αρχές) και μίλησε σε σειρά θεματικών πάνελ. Παράλληλα, παρέστη στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου της διάσκεψης, με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους θεσμών, αντιπροσωπειών και της αυτοδιοίκησης.· Ουσιαστική συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στις αποφάσεις, από τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή των κλιματικών πολιτικών, με σαφείς αρμοδιότητες και συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης.· Επιτάχυνση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έργα προστασίας από καύσωνες, πλημμύρες, πυρκαγιές και λειψυδρία, ανθεκτικές υποδομές και ιδιαίτερη μέριμνα για τους ευάλωτους πολίτες.· Επαρκή χρηματοδότηση και απλούστερη πρόσβαση στους πόρους, μαζί με τεχνική υποστήριξη, ώστε και οι μικρότεροι δήμοι να μπορούν να προετοιμάζουν και να υλοποιούν έργα πρόληψης και προστασίας.Κοινός άξονας των παρεμβάσεών του ήταν η ανάγκη να μετατραπούν οι διεθνείς δεσμεύσεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα: οι στόχοι έχουν τεθεί, τώρα χρειάζονται έργα που προστατεύουν τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. «Παράλληλα, ο κ.Μπακογιάννης σημειώνει ότι στην Αττάλεια διαπιστώνεται και μια ηχηρή απουσία, αυτή του Εκρέμ Ιμάμογλου, του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Στη συνάντησή του με τον αναπληρωτή δήμαρχο Νουρί Ασλάν, ζήτησε «την άμεση απελευθέρωση του παλιού φίλου και συνεργάτη του, όπως και των αιρετών που κρατούνται για πολιτικούς λόγους». Ο Ασλάν εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για τη σταθερή στήριξή της. «Η δημοκρατία δεν φυλακίζεται. Η λαϊκή εντολή πρέπει να γίνεται σεβαστή και η ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης να προστατεύεται. Αυτό αφορά και την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας: ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεσή της», επισημαίνει ο κ.Μπακογιάννης.