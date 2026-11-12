Πιερρακάκης για τα θετικά μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ: Η πρόοδος που γίνεται με θυσίες πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία
Πιερρακάκης για τα θετικά μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ: Η πρόοδος που γίνεται με θυσίες πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι το πακέτο μέτρων ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν παρουσιαστεί - Τι προβλέπεται για συνταξιούχους, ενοικιαστές και οικογένειες
Ως ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση τις πίεσης που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά από την ακρίβεια και την στεγαστική κρίση χαρακτήρισε ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης το νομοσχέδιο με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ και συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι το σχέδιο νόμου συνθέτει ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα παροχών που έχουν παρουσιαστεί καθώς το ύψος των θετικών μέτρων ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ, πρόσθεσε ωστόσο πως «είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστεί ότι όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί».
«Σχεδόν 2,2 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν το επίδομα να ενισχύεται στα 400 ευρώ και σχεδόν 2 εκατ. ενοικιαστές θα πάρουν επιστροφή ενός ενοικίου» ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει σε άλλο σημείο «η ακρίβεια αποτελεί μεγάλο πρόβλημα ενώ το στεγαστικό πιέζει. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν γκι άλλο. Οφείλουμε να γεφυρώσουμε την κατάσταση και αυτός είναι ο προορισμός μας».
Ο Υπουργός απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευση είπε πως το πακέτο παροχών χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και από την πάταξη της φοροδιαφυγής η οποία πλέον αποφέρει στα δημόσια έσοδα 2,2 δις ευρώ το χρόνο.
«Η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 92 φόρους και επιβαρύνσεις. Η ανάπτυξη της οικονομίας κινείται πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η απασχόληση αυξήθηκε με 600 χιλ. εργαζόμενους» είπε ενώ σε άλλο σημείο επανέλαβε ότι «μέσα στην επόμενη τριετία θα μειώσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας κατά 30%».
Ο κ. Πιερρακάκης σχολιάζοντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης που ζητά επιπρόσθετες παροχές όπως για παράδειγμα 13η και 14η σύνταξη είπε «είναι εύκολο να ανακοινώνεις παροχές χωρίς να εξηγείς ποιος θα πληρώσει. Εμείς έχουμε επιλέξει το δρόμο της ευθύνης. Η πρόοδος που επιτυγχάνεται με θυσίες της κοινωνίας πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία και αυτό είναι δική μας υποχρέωση».
Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε νομοτεχνικές βελτιώσεις ώστε να εξαιρεθούν τα πιστωτικά ιδρύματα και τα funds από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του μηχανισμού «Μίδας».
Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά και στις διατάξεις του σχεδίου νόμου που για πρώτη φορά θεσπίζουν αποταμιευτικό λογαριασμό για την νέα γενιά με την συμμετοχή και χρηματοδότηση του κράτους.
«Άκουσα ότι αφορά πλούσιους. Θα απαντήσω ευθέως. Από πότε η δυνατότητα να αποκτήσει ένα παιδί δικό του κεφάλαιο πρέπει να αποτελεί προνόμιο των οικογενειών που έχουν περιουσία. Μια εύπορη οικογένεια μπορεί να αποταμιεύει και να επενδύει, να χρηματοδοτήσει σπουδές. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα παιδιά των οικογενειών που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα; Γιατί να αποδεχόμαστε ότι κάποιοι νέοι θα ξεκινούν τη ζωή τους με ένα κεφάλαιο και άλλοι από το μηδέν; Αυτή είναι η ανισότητα που θέλουμε να περιορίσουμε. Στο πυρήνα βρίσκεται η πολιτική των ίσων ευκαιριών. Ο λογαριασμός ανήκει στο παιδί αποκλειστικά. Τα χρήματα είναι δική του περιουσία. Προστατεύονται από κατάσχεση για χρέη γενιών, δεν εντάσσονται στην πτωχευτική περιουσία τους. Στα 18 του χρόνια θα μπορεί να την αξιοποιήσει. Και η Πολιτεία θα συμμετέχει ενεργά. Μέχρι τα 1.200 ευρώ ετησίως, χωρίς ελάχιστη προσφορά. Μια οικογένεια που θα βάζει 10 ευρώ, θα βάζει άλλα 10. Θα μπορεί να συνεισφέρει γιαγιά, παππούς, νονός. Αξιοποιούμε την προσπάθεια της οικογένειας να προσφέρει στα παιδιά της πιο πολλά απ' όσα η προηγούμενη γενιά» είπε για να προσθέσει: «Ο κουμπαράς δεν συνιστά επιδοματική πολιτική. Υπάρχουν ήδη επίδομα γέννησης, παιδιού. Εδώ προχωράμε σε μια αλλαγή φιλοσοφίας, περνάμε στη δημιουργία κεφαλαίου για τις ευκαιρίες του αύριο. Δημιουργούμε πλαίσιο μακροχρόνιας αποταμίευσης. Το κεφάλαιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για να ξεκινήσει τη ζωή του ένα παιδί.
«Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα, ενηλικιώνεται το 2044. Κανείς δεν γνωρίζει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του τότε. Θέλουμε όταν το παιδί φτάσει στα 18 του χρόνια να έχει πιο πολλές επιλογές για σπουδές, οικογένεια. Να μην καθορίζει τη ζωή του το εισόδημα των γονιών του».
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι το σχέδιο νόμου συνθέτει ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα παροχών που έχουν παρουσιαστεί καθώς το ύψος των θετικών μέτρων ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ, πρόσθεσε ωστόσο πως «είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστεί ότι όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί».
«Σχεδόν 2,2 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν το επίδομα να ενισχύεται στα 400 ευρώ και σχεδόν 2 εκατ. ενοικιαστές θα πάρουν επιστροφή ενός ενοικίου» ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει σε άλλο σημείο «η ακρίβεια αποτελεί μεγάλο πρόβλημα ενώ το στεγαστικό πιέζει. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν γκι άλλο. Οφείλουμε να γεφυρώσουμε την κατάσταση και αυτός είναι ο προορισμός μας».
Ο Υπουργός απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευση είπε πως το πακέτο παροχών χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και από την πάταξη της φοροδιαφυγής η οποία πλέον αποφέρει στα δημόσια έσοδα 2,2 δις ευρώ το χρόνο.
«Η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 92 φόρους και επιβαρύνσεις. Η ανάπτυξη της οικονομίας κινείται πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η απασχόληση αυξήθηκε με 600 χιλ. εργαζόμενους» είπε ενώ σε άλλο σημείο επανέλαβε ότι «μέσα στην επόμενη τριετία θα μειώσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας κατά 30%».
Ο κ. Πιερρακάκης σχολιάζοντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης που ζητά επιπρόσθετες παροχές όπως για παράδειγμα 13η και 14η σύνταξη είπε «είναι εύκολο να ανακοινώνεις παροχές χωρίς να εξηγείς ποιος θα πληρώσει. Εμείς έχουμε επιλέξει το δρόμο της ευθύνης. Η πρόοδος που επιτυγχάνεται με θυσίες της κοινωνίας πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία και αυτό είναι δική μας υποχρέωση».
Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε νομοτεχνικές βελτιώσεις ώστε να εξαιρεθούν τα πιστωτικά ιδρύματα και τα funds από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του μηχανισμού «Μίδας».
«Αξιοποιούμε την προσπάθεια της οικογένειας να προσφέρει στα παιδιά της πιο πολλά απ' όσα η προηγούμενη γενιά»
Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά και στις διατάξεις του σχεδίου νόμου που για πρώτη φορά θεσπίζουν αποταμιευτικό λογαριασμό για την νέα γενιά με την συμμετοχή και χρηματοδότηση του κράτους.
«Άκουσα ότι αφορά πλούσιους. Θα απαντήσω ευθέως. Από πότε η δυνατότητα να αποκτήσει ένα παιδί δικό του κεφάλαιο πρέπει να αποτελεί προνόμιο των οικογενειών που έχουν περιουσία. Μια εύπορη οικογένεια μπορεί να αποταμιεύει και να επενδύει, να χρηματοδοτήσει σπουδές. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα παιδιά των οικογενειών που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα; Γιατί να αποδεχόμαστε ότι κάποιοι νέοι θα ξεκινούν τη ζωή τους με ένα κεφάλαιο και άλλοι από το μηδέν; Αυτή είναι η ανισότητα που θέλουμε να περιορίσουμε. Στο πυρήνα βρίσκεται η πολιτική των ίσων ευκαιριών. Ο λογαριασμός ανήκει στο παιδί αποκλειστικά. Τα χρήματα είναι δική του περιουσία. Προστατεύονται από κατάσχεση για χρέη γενιών, δεν εντάσσονται στην πτωχευτική περιουσία τους. Στα 18 του χρόνια θα μπορεί να την αξιοποιήσει. Και η Πολιτεία θα συμμετέχει ενεργά. Μέχρι τα 1.200 ευρώ ετησίως, χωρίς ελάχιστη προσφορά. Μια οικογένεια που θα βάζει 10 ευρώ, θα βάζει άλλα 10. Θα μπορεί να συνεισφέρει γιαγιά, παππούς, νονός. Αξιοποιούμε την προσπάθεια της οικογένειας να προσφέρει στα παιδιά της πιο πολλά απ' όσα η προηγούμενη γενιά» είπε για να προσθέσει: «Ο κουμπαράς δεν συνιστά επιδοματική πολιτική. Υπάρχουν ήδη επίδομα γέννησης, παιδιού. Εδώ προχωράμε σε μια αλλαγή φιλοσοφίας, περνάμε στη δημιουργία κεφαλαίου για τις ευκαιρίες του αύριο. Δημιουργούμε πλαίσιο μακροχρόνιας αποταμίευσης. Το κεφάλαιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για να ξεκινήσει τη ζωή του ένα παιδί.
«Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα, ενηλικιώνεται το 2044. Κανείς δεν γνωρίζει την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του τότε. Θέλουμε όταν το παιδί φτάσει στα 18 του χρόνια να έχει πιο πολλές επιλογές για σπουδές, οικογένεια. Να μην καθορίζει τη ζωή του το εισόδημα των γονιών του».
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