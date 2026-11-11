Μητσοτάκης σε επενδυτές από όλο τον κόσμο: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς προορισμός, αλλά πλατφόρμα που ενώνει επενδυτικές ευκαιρίες
Μητσοτάκης σε επενδυτές από όλο τον κόσμο: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς προορισμός, αλλά πλατφόρμα που ενώνει επενδυτικές ευκαιρίες
Η 18η συνάντηση του IFSWF διεξάγεται στην Αθήνα έως τις 13 Νοεμβρίου με θέμα «Sovereign Capital in a Contested World» και συμμετέχουν πάνω από 200 πρόεδροι και ανώτατα στελέχη ταμείων
Η Ελλάδα γίνεται ένας ανταγωνιστικός και σταθερός προορισμός για μακροπρόθεσμους επενδυτές, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην ετήσια συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) στην Αθήνα. Στο κοινό βρίσκονταν εκπρόσωποι κρατικών επενδυτικών ταμείων από όλο τον κόσμο.
Υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη δεκαετία η χώρα βρισκόταν σε καθεστώς μνημονίων, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ειδικά την τελευταία επταετία έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ανακάμψει, αλλά είναι πλέον ανταγωνιστικός προορισμός με αυξανόμενο θεσμικό βάθος.
Υποστήριξε ότι, ως μέλος της ευρωζώνης και του ΝΑΤΟ, προσφέρει προβλεψιμότητα, και ότι σε καιρούς αναταραχής αποτελεί ασφαλή χώρο με πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες.
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να δουν την Ελλάδα σήμερα. Στόχος δεν είναι η προσέλκυση κεφαλαίων σε μεμονωμένα έργα, αλλά η ανάπτυξη ολοκληρωμένων επενδυτικών πλατφορμών, που θα συνδυάζουν περιουσιακά στοιχεία, υποδομές, τεχνολογία και υπηρεσίες. Ειδική αναφορά έκανε σε ενέργεια και διασυνδέσεις, data centers, ψηφιακό μετασχηματισμό,μεταποίηση, αγροδιατροφή και τουρισμό υψηλής αξίας.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ενέργεια. Όπως είπε, η Ελλάδα επεκτείνει τις ανανεώσιμες πηγές, επενδύει στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση. Πριν δυο χρόνια, η χώρα ήταν καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, όμως χάρη στην παραγωγή από ΑΠΕ είναι πλέον εξαγωγέας. Παράλληλα, δεν εγκαταλείπει τους υδρογονάνθρακες, ενώ για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια προωθεί έρευνες για τον εντοπισμό εγχώριων υδρογονανθράκων.
Για τον τουρισμό, σημείωσε ότι η Ελλάδα υποδέχεται πάνω από 45 εκατ. επισκέπτες τον χρόνο. Επόμενος στόχος είναι να προσφέρει τουρισμό υψηλότερης αξίας. Για την άμυνα, ανέφερε ότι τα επόμενα 12 χρόνια θα δαπανηθούν 28 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων με ευκαιρίες για start up εταιρείες.
Αύριο, στη συνάντηση των επενδυτών θα μετέχει και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η φετινή 18η συνάντηση γίνεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου με πάνω από 200 προέδρους και ανώτατα στελέχη ταμείων. Θέμα της είναι πώς οι μεγάλοι επενδυτές προσαρμόζουν τις επιλογές τους σε έναν κόσμο με γεωπολιτικές εντάσεις και τεχνολογικές αλλαγές («Sovereign Capital in a Contested World»).
Υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη δεκαετία η χώρα βρισκόταν σε καθεστώς μνημονίων, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ειδικά την τελευταία επταετία έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ανακάμψει, αλλά είναι πλέον ανταγωνιστικός προορισμός με αυξανόμενο θεσμικό βάθος.
Υποστήριξε ότι, ως μέλος της ευρωζώνης και του ΝΑΤΟ, προσφέρει προβλεψιμότητα, και ότι σε καιρούς αναταραχής αποτελεί ασφαλή χώρο με πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες.
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να δουν την Ελλάδα σήμερα. Στόχος δεν είναι η προσέλκυση κεφαλαίων σε μεμονωμένα έργα, αλλά η ανάπτυξη ολοκληρωμένων επενδυτικών πλατφορμών, που θα συνδυάζουν περιουσιακά στοιχεία, υποδομές, τεχνολογία και υπηρεσίες. Ειδική αναφορά έκανε σε ενέργεια και διασυνδέσεις, data centers, ψηφιακό μετασχηματισμό,μεταποίηση, αγροδιατροφή και τουρισμό υψηλής αξίας.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ενέργεια. Όπως είπε, η Ελλάδα επεκτείνει τις ανανεώσιμες πηγές, επενδύει στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση. Πριν δυο χρόνια, η χώρα ήταν καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, όμως χάρη στην παραγωγή από ΑΠΕ είναι πλέον εξαγωγέας. Παράλληλα, δεν εγκαταλείπει τους υδρογονάνθρακες, ενώ για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια προωθεί έρευνες για τον εντοπισμό εγχώριων υδρογονανθράκων.
Για τον τουρισμό, σημείωσε ότι η Ελλάδα υποδέχεται πάνω από 45 εκατ. επισκέπτες τον χρόνο. Επόμενος στόχος είναι να προσφέρει τουρισμό υψηλότερης αξίας. Για την άμυνα, ανέφερε ότι τα επόμενα 12 χρόνια θα δαπανηθούν 28 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων με ευκαιρίες για start up εταιρείες.
Αύριο, στη συνάντηση των επενδυτών θα μετέχει και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.
Τι είναι το IFSWFTο IFSWF είναι ο διεθνής σύλλογος των κρατικών επενδυτικών ταμείων, δηλαδή των ταμείων με τα οποία ορισμένα κράτη επενδύουν πλεονάσματα σε εταιρίες, υποδομές και ομόλογα. Τα μέλη του διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η φετινή 18η συνάντηση γίνεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου με πάνω από 200 προέδρους και ανώτατα στελέχη ταμείων. Θέμα της είναι πώς οι μεγάλοι επενδυτές προσαρμόζουν τις επιλογές τους σε έναν κόσμο με γεωπολιτικές εντάσεις και τεχνολογικές αλλαγές («Sovereign Capital in a Contested World»).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα