Χατζηδάκης: Ο Γεραπετρίτης θα ενημερώσει κατ' ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς την Παρασκευή ή την Δευτέρα, θα δοθεί και η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας

«Είναι προφανές ότι αδειοδότηση ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο και ότι η Τουρκία εξέδωσε αντι-Navtex, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιημένη» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης