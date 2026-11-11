Δημοσκόπηση Real Polls: Στο 30,1% η ΝΔ με διαφορά σχεδόν 13 μονάδων από την ΕΛΑΣ
Δημοσκόπηση Real Polls: Στο 30,1% η ΝΔ με διαφορά σχεδόν 13 μονάδων από την ΕΛΑΣ
Πάνω από το 50% των ψηφοφόρων αποτιμούν θετικά την πρόσφατη παρέμβαση Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Πώς ανατρέπονται οι συσχετισμοί στο υποθετικό σενάριο αλλαγής αρχηγών
Προβάδισμα 12,9 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό της ιστοσελίδας Protagon, με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 30,1% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής.
Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενισχυμένο στην εκτίμηση ψήφου.
Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,1%
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,1%, από 29,7% τον Σεπτέμβριο, ενώ η ΕΛΑΣ υποχωρεί στο 17,2%, από 17,9%. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 12%, από 10,8%.
Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:
- ΚΚΕ: 6,3%
- Συμμαχία Ελλήνων: 5,7%
- Ελληνική Λύση: 5,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,2%
- ΜέΡΑ25: 4%
- Φωνή Λογικής: 3,7%
- Νίκη: 1,1%
Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενισχυμένο στην εκτίμηση ψήφου.
Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,1%
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η ΝΔ συγκεντρώνει 30,1%, από 29,7% τον Σεπτέμβριο, ενώ η ΕΛΑΣ υποχωρεί στο 17,2%, από 17,9%. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 12%, από 10,8%.
Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:
- ΚΚΕ: 6,3%
- Συμμαχία Ελλήνων: 5,7%
- Ελληνική Λύση: 5,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,2%
- ΜέΡΑ25: 4%
- Φωνή Λογικής: 3,7%
- Νίκη: 1,1%
- Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο: 0,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
- Σπαρτιάτες: 0,4%
- Νέα Αριστερά: 0,2%
- Άλλο κόμμα: 2,8%
Αναλυτικά τα ποσοστά όλων των κομμάτων:
Οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, φτάνοντας το 15,9%.
Συγκεκριμένα, το 33,7% εκτιμά ότι δεύτερη στις επόμενες εκλογές θα αναδειχθεί η ΕΛΑΣ, ενώ το 32,1% θεωρεί ότι τη δεύτερη θέση θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ.
Την ίδια στιγμή, το 49,4% δεν θεωρεί κανένα από τα δύο κόμματα αξιόπιστη αντιπολίτευση. Στο σχετικό ερώτημα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 25,6% και η ΕΛΑΣ 23,4%.
Όσον αφορά τον νικητή των εκλογών, το 47% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα επικρατήσει η Νέα Δημοκρατία, έναντι 5,6% που εκτιμά ότι θα κερδίσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και 3,1% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.
Ειδικότερα, το 56,2% αξιολογεί θετικά την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, έναντι 26,7% που εκφράζει αρνητική γνώμη.
Ωστόσο, ως προς τον συνολικό χειρισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση, οι αρνητικές αξιολογήσεις υπερτερούν.
Το 41,7% κρίνει θετικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ το 53,5% τους αξιολογεί αρνητικά.
Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ σχεδόν διπλασιάζει το ποσοστό του, φτάνοντας στο 18,5%, από 9,3% που συγκεντρώνει στην κανονική πρόθεση ψήφου.
Αντίθετα, η ΕΛΑΣ καταγράφει μεγάλη υποχώρηση, καθώς το ποσοστό της μειώνεται στο 5,7%, από 14,5%, χάνοντας περίπου τα τρία πέμπτα της εκλογικής της δύναμης.
Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μικρότερη μεταβολή, καθώς συγκεντρώνει 23,1% με διαφορετικό αρχηγό, έναντι 24,7% στην πρόθεση ψήφου.
Σημειώνεται πως η πανελλαδική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου 2026 σε δείγμα 1.569 πολιτών.
- ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
- Σπαρτιάτες: 0,4%
- Νέα Αριστερά: 0,2%
- Άλλο κόμμα: 2,8%
Πρόθεση ψήφουΣτην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,7%, έναντι 24% στην προηγούμενη μέτρηση, η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 14,5%, από 15,1%, και το ΠΑΣΟΚ στο 9,3%, από 9,4%.
Αναλυτικά τα ποσοστά όλων των κομμάτων:
Οι αναποφάσιστοι παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, φτάνοντας το 15,9%.
Ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο στις εκλογέςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για τη δεύτερη θέση, καθώς οι πολίτες εμφανίζονται σχεδόν διχασμένοι σχετικά με την εκλογική πορεία ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριμένα, το 33,7% εκτιμά ότι δεύτερη στις επόμενες εκλογές θα αναδειχθεί η ΕΛΑΣ, ενώ το 32,1% θεωρεί ότι τη δεύτερη θέση θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ.
Την ίδια στιγμή, το 49,4% δεν θεωρεί κανένα από τα δύο κόμματα αξιόπιστη αντιπολίτευση. Στο σχετικό ερώτημα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 25,6% και η ΕΛΑΣ 23,4%.
Όσον αφορά τον νικητή των εκλογών, το 47% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα επικρατήσει η Νέα Δημοκρατία, έναντι 5,6% που εκτιμά ότι θα κερδίσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και 3,1% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.
Τι λένε οι πολίτες για τα ελληνοτουρκικάΣτα ελληνοτουρκικά, η δημοσκόπηση καταγράφει θετική ανταπόκριση στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.
Ειδικότερα, το 56,2% αξιολογεί θετικά την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, έναντι 26,7% που εκφράζει αρνητική γνώμη.
Ωστόσο, ως προς τον συνολικό χειρισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση, οι αρνητικές αξιολογήσεις υπερτερούν.
Το 41,7% κρίνει θετικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ το 53,5% τους αξιολογεί αρνητικά.
Εάν όλα τα κόμματα είχαν διαφορετικό αρχηγό;Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της δημοσκόπησης προκύπτει από το υποθετικό σενάριο στο οποίο όλα τα κόμματα συμμετέχουν στις εκλογές με διαφορετικό αρχηγό.
Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ σχεδόν διπλασιάζει το ποσοστό του, φτάνοντας στο 18,5%, από 9,3% που συγκεντρώνει στην κανονική πρόθεση ψήφου.
Αντίθετα, η ΕΛΑΣ καταγράφει μεγάλη υποχώρηση, καθώς το ποσοστό της μειώνεται στο 5,7%, από 14,5%, χάνοντας περίπου τα τρία πέμπτα της εκλογικής της δύναμης.
Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μικρότερη μεταβολή, καθώς συγκεντρώνει 23,1% με διαφορετικό αρχηγό, έναντι 24,7% στην πρόθεση ψήφου.
Σημειώνεται πως η πανελλαδική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου 2026 σε δείγμα 1.569 πολιτών.
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