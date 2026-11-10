Αλέξης Τσίπρας: Ο πρωθυπουργός με συκοφαντεί, ο Γεωργιάδης αρέσκεται να κυλιέται στη λάσπη
Αλέξης Τσίπρας: Ο πρωθυπουργός με συκοφαντεί, ο Γεωργιάδης αρέσκεται να κυλιέται στη λάσπη
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απάντησε στις αιτιάσεις Μητσοτάκη, που είπε «αυτός θέλει να μας κλείσει φυλακή» στο συνέδριο Greece Talks 2026 που διοργάνωσαν το protothema.gr και το Travel.gr, αλλά και στον Άδωνι Γεωργιάδη, που τον έχει κατηγορήσει ότι χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες παρατείνοντας τη θητεία της Βουλής
Την δική του απάντηση στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αυτοδικαίως δεν τίθεται θέμα μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ με ΕΛΑΣ έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks 2026 που διοργάνωσαν το protothema.gr και το Travel.gr είχε απαντήσει στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα γελώντας: «Αποκλείεται, ab initio και ipso facto (σ.σ. αυτοδικαίως) όπως λέμε και για την υφαλοκρηπίδα». «Τι να συνεργαστώ με τον κ. Τσίπρα, είμαστε σοβαροί; Μην πω τώρα κάτι παραπάνω», είπε προσθέτοντας ότι: «Σας το αποκλείω κατηγορηματικά. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Τα ίδια έλεγε και το 2023, βέβαια».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε, ακόμη, ότι απέτυχε παταγωδώς το rebranding» του και σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας επειδή δεν ξέρει τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει. Και αυτό που ξέρει είναι να επενδύει στην πόλωση και στην όξυνση». Μάλιστα, σχολίασε ότι οι ίδιες τοποθετήσεις είχαν παλαιότερα «μια φρεσκάδα», ενώ πλέον του φαίνονται «λίγο παρωχημένες».
Απαντώντας στον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας είπε: «Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συκοφαντία είναι η δίδυμη αδελφή της διαφθοράς. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι καθαροί, ότι δεν είναι διεφθαρμένοι, ότι διαχειρίζονται με εντιμότητα το δημόσιο χρήμα, προσπαθεί, πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα, να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους με συκοφαντίες, βασικά τον πολιτικό του αντίπαλο, με τους άλλους δεν ασχολείται, απ' ό,τι βλέπετε, με συκοφαντίες για να δημιουργήσει την εντύπωση στην ελληνική κοινωνία ότι όλοι το ίδιο είναι. Ε, λοιπόν, όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο…».
«Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, με προκάλεσε, με προκάλεσε με συκοφαντίες, με ψεύδη, με λάσπη, σαν αυτή τη λάσπη που αρέσκεται να κυλιέται ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης σε κάποια βραδινά τηλεοπτικά παράθυρα. Και όταν με προκάλεσε, μου σήκωσαν το γάντι. Και του ζήτησα να πει ονόματα και διευθύνσεις, αλλιώς να κλείσει το στόμα του. Τι έγινε τις μέρες που ακολούθησαν; Άτακτη υποχώρηση».
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως «μόλις του ζήτησα να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Και σήμερα, βέβαια, βγήκε σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη να παριστάνει την αθώα αριστερά και να λέει: "Όχι, εγώ ποτέ δεν είπα κάτι"...».
«Μας είπε ότι, παρά το γεγονός ότι θέλει να πάει σε αυτοδυναμία, στόχος του είναι το 25%, ό,τι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, και μας είπε επίσης ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, αυτό το ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούργιο, και ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ και με μένα, κι αυτό το ξέραμε, πώς να μπορεί άλλωστε, η νύχτα με τη μέρα δεν παντρεύονται. Αλλά, γιατί, γιατί όμως δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μου; Γιατί εγώ, λέει, θέλω να τον βάλω φυλακή, ακούστε, θέλω, λέει, να τον βάλω φυλακή, αυτό είπε σήμερα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.
«Και αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, δεν γνωρίζει ότι σε μια ευνομούμενη, φιλελεύθερη δημοκρατία, φυλακή δεν βάζουν οι πρωθυπουργοί τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά τους βάζουν οι δικαστές από μια Δικαιοσύνη η οποία ελευθέρως δηλώνει τις αποφάσεις της; Δεν το γνωρίζει αυτό; Ή μήπως η οικογενειακή του εμπειρία από τον δρόμο του '89 είναι διαφορετική;», διερωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
«Θα το επαναλάβω. Εμείς εδώ είμαστε για να τιμήσουμε το Σύνταγμα, τους νόμους, το δημοκρατικό πολίτευμα που λέει διαχωρισμός και διαφορετικός ρόλος των δύο εξουσιών. Άλλο η εξουσία, άλλο η δικαστική εξουσία. Αλλά η δικαστική εξουσία θα πρέπει επιτέλους σ' αυτόν τον τόπο να μείνει ελεύθερη και να μπορεί να κρίνει με βάση αυτά που βλέπει και όχι με βάση αυτά που της επιβάλλουν. Και δεσμευόμαστε εδώ, όχι να βάλουμε κανέναν φυλακή, αλλά δεσμευόμαστε ότι, όλοι θα λογοδοτήσουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, ανεξαρτήτως των αξιωμάτων τους, αν έχουν ποινικές ευθύνες σπαταλώντας και λεηλατώντας το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα. Θέλω να είμαι καθαρός. Θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στον κ. Μητσοτάκη είναι, κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι δημοκρατίες; Ή μήπως ξέρετε και απλώς έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε και μιλάτε για φυλακές;», κατέληξε.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks 2026 που διοργάνωσαν το protothema.gr και το Travel.gr είχε απαντήσει στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα γελώντας: «Αποκλείεται, ab initio και ipso facto (σ.σ. αυτοδικαίως) όπως λέμε και για την υφαλοκρηπίδα». «Τι να συνεργαστώ με τον κ. Τσίπρα, είμαστε σοβαροί; Μην πω τώρα κάτι παραπάνω», είπε προσθέτοντας ότι: «Σας το αποκλείω κατηγορηματικά. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Τα ίδια έλεγε και το 2023, βέβαια».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε, ακόμη, ότι απέτυχε παταγωδώς το rebranding» του και σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας επειδή δεν ξέρει τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει. Και αυτό που ξέρει είναι να επενδύει στην πόλωση και στην όξυνση». Μάλιστα, σχολίασε ότι οι ίδιες τοποθετήσεις είχαν παλαιότερα «μια φρεσκάδα», ενώ πλέον του φαίνονται «λίγο παρωχημένες».
Απαντώντας στον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας είπε: «Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συκοφαντία είναι η δίδυμη αδελφή της διαφθοράς. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι καθαροί, ότι δεν είναι διεφθαρμένοι, ότι διαχειρίζονται με εντιμότητα το δημόσιο χρήμα, προσπαθεί, πετώντας λάσπη στον ανεμιστήρα, να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους με συκοφαντίες, βασικά τον πολιτικό του αντίπαλο, με τους άλλους δεν ασχολείται, απ' ό,τι βλέπετε, με συκοφαντίες για να δημιουργήσει την εντύπωση στην ελληνική κοινωνία ότι όλοι το ίδιο είναι. Ε, λοιπόν, όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο…».
«Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, με προκάλεσε, με προκάλεσε με συκοφαντίες, με ψεύδη, με λάσπη, σαν αυτή τη λάσπη που αρέσκεται να κυλιέται ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης σε κάποια βραδινά τηλεοπτικά παράθυρα. Και όταν με προκάλεσε, μου σήκωσαν το γάντι. Και του ζήτησα να πει ονόματα και διευθύνσεις, αλλιώς να κλείσει το στόμα του. Τι έγινε τις μέρες που ακολούθησαν; Άτακτη υποχώρηση».
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως «μόλις του ζήτησα να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Και σήμερα, βέβαια, βγήκε σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη να παριστάνει την αθώα αριστερά και να λέει: "Όχι, εγώ ποτέ δεν είπα κάτι"...».
«Μας είπε ότι, παρά το γεγονός ότι θέλει να πάει σε αυτοδυναμία, στόχος του είναι το 25%, ό,τι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, και μας είπε επίσης ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, αυτό το ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούργιο, και ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ και με μένα, κι αυτό το ξέραμε, πώς να μπορεί άλλωστε, η νύχτα με τη μέρα δεν παντρεύονται. Αλλά, γιατί, γιατί όμως δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μου; Γιατί εγώ, λέει, θέλω να τον βάλω φυλακή, ακούστε, θέλω, λέει, να τον βάλω φυλακή, αυτό είπε σήμερα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.
«Και αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, δεν γνωρίζει ότι σε μια ευνομούμενη, φιλελεύθερη δημοκρατία, φυλακή δεν βάζουν οι πρωθυπουργοί τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά τους βάζουν οι δικαστές από μια Δικαιοσύνη η οποία ελευθέρως δηλώνει τις αποφάσεις της; Δεν το γνωρίζει αυτό; Ή μήπως η οικογενειακή του εμπειρία από τον δρόμο του '89 είναι διαφορετική;», διερωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
«Θα το επαναλάβω. Εμείς εδώ είμαστε για να τιμήσουμε το Σύνταγμα, τους νόμους, το δημοκρατικό πολίτευμα που λέει διαχωρισμός και διαφορετικός ρόλος των δύο εξουσιών. Άλλο η εξουσία, άλλο η δικαστική εξουσία. Αλλά η δικαστική εξουσία θα πρέπει επιτέλους σ' αυτόν τον τόπο να μείνει ελεύθερη και να μπορεί να κρίνει με βάση αυτά που βλέπει και όχι με βάση αυτά που της επιβάλλουν. Και δεσμευόμαστε εδώ, όχι να βάλουμε κανέναν φυλακή, αλλά δεσμευόμαστε ότι, όλοι θα λογοδοτήσουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, ανεξαρτήτως των αξιωμάτων τους, αν έχουν ποινικές ευθύνες σπαταλώντας και λεηλατώντας το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα. Θέλω να είμαι καθαρός. Θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στον κ. Μητσοτάκη είναι, κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι δημοκρατίες; Ή μήπως ξέρετε και απλώς έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε και μιλάτε για φυλακές;», κατέληξε.
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