Αλέξης Τσίπρας: Ο πρωθυπουργός με συκοφαντεί, ο Γεωργιάδης αρέσκεται να κυλιέται στη λάσπη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απάντησε στις αιτιάσεις Μητσοτάκη, που είπε «αυτός θέλει να μας κλείσει φυλακή» στο συνέδριο Greece Talks 2026 που διοργάνωσαν το protothema.gr και το Travel.gr, αλλά και στον Άδωνι Γεωργιάδη, που τον έχει κατηγορήσει ότι χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες παρατείνοντας τη θητεία της Βουλής