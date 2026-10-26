Επιχείρηση συσπείρωσης στο ΠΑΣΟΚ με στόχο τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις έως τα Χριστούγεννα

Η πρώτη αποτίμηση της προσπάθειας θα γίνει γύρω στις γιορτές των Χριστουγέννων, όπου οι πιο αισιόδοξοι αναμένουν την δημοσκοπική επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και οι πιο επιφυλακτικοί τη διατήρηση του θετικού κλίματος που δημιούργησε το κόμμα με την παρουσία του στη φετινή ΔΕΘ