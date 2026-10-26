Θανάσης Ζαννιάς, το κομβικό πρόσωπο πίσω από την συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - Όλο το παρασκήνιο
Θανάσης Ζαννιάς, το κομβικό πρόσωπο πίσω από την συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - Όλο το παρασκήνιο
Ποιος είναι ο Θανάσης Ζαννιάς που συμμετείχε στη συνάντηση Τσουκαλά - Μελίδη στο «Φίλιον» – Προχωρημένες οι συζητήσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το Πράττω του Νίκου Κοτζιά
Σε μετεκλογικό χρόνο παραπέμπονται οι όποιες προεκλογικές συνεργασίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι σχετικές διεργασίες δεν έχουν αρχίσει.
Οπως αποκάλυψε το «ΘΕΜΑ» χθες, συνάντηση στο καφέ «Φίλιον» επί της οδού Σκουφα είχαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας οι Εκπρόσωποι τύπου του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Τσουκαλάς και Δημήτρης Μελίδης αντίστοιχα, παρουσία όμως και τρίτου προσώπου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Protothema, παρών στην συνάντηση ήταν και ο Θανάσης Ζαννιάς, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με μακρά προσφορά στον αθλητισμό και εξ απορρήτων της ηγετικής ομάδας της Χαριλάου Τρικούπη.
Μπορεί η συνάντηση να υπήρξε αναγνωριστική, αλλά ο μετεκλογικός ορίζοντας συνεργασιών έχει μπει στο τραπέζι των περισσότερων κομματικών επιτελείων, ιδίως όταν οι μήνες μέχρι τις εκλογές είναι αρκετοί για περαιτέρω ζυμώσεις.
Κανένα θέμα προεκλογικής συνεργασίας δεν συζητιέται, δηλώνουν στο «ΘΕΜΑ» πηγές προσκείμενες στο Γραμματέα του κόμματος, Νίκο Παππά, ο οποίος δίνει μάχη για την συγκέντρωση στήριξης από τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης της διενέργειας εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια.
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μένει απαθής, αλλά μάλλον το αντίθετο, αφού πυκνώνουν οι επαφές με στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όπως και με κινήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πράττω του Νίκου Κοτζιά, με τον οποίο οι συζητήσεις είναι κάτι περισσότερο από προχωρημένες.
Οπως αποκάλυψε το «ΘΕΜΑ» χθες, συνάντηση στο καφέ «Φίλιον» επί της οδού Σκουφα είχαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας οι Εκπρόσωποι τύπου του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Τσουκαλάς και Δημήτρης Μελίδης αντίστοιχα, παρουσία όμως και τρίτου προσώπου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Protothema, παρών στην συνάντηση ήταν και ο Θανάσης Ζαννιάς, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με μακρά προσφορά στον αθλητισμό και εξ απορρήτων της ηγετικής ομάδας της Χαριλάου Τρικούπη.
Μπορεί η συνάντηση να υπήρξε αναγνωριστική, αλλά ο μετεκλογικός ορίζοντας συνεργασιών έχει μπει στο τραπέζι των περισσότερων κομματικών επιτελείων, ιδίως όταν οι μήνες μέχρι τις εκλογές είναι αρκετοί για περαιτέρω ζυμώσεις.
Κανένα θέμα προεκλογικής συνεργασίας δεν συζητιέται, δηλώνουν στο «ΘΕΜΑ» πηγές προσκείμενες στο Γραμματέα του κόμματος, Νίκο Παππά, ο οποίος δίνει μάχη για την συγκέντρωση στήριξης από τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης της διενέργειας εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια.
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μένει απαθής, αλλά μάλλον το αντίθετο, αφού πυκνώνουν οι επαφές με στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όπως και με κινήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πράττω του Νίκου Κοτζιά, με τον οποίο οι συζητήσεις είναι κάτι περισσότερο από προχωρημένες.
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