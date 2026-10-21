Η Καρυστιανού ξανά κατά εταιρειών δημοσκοπήσεων, υποστηρίζει ότι δεν δημοσιοποιούν όλα τα στοιχεία

Η πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ, με αφορμή δημοσκόπηση της GPO που την δείχνει εκτός Βουλής, εξέδωσε νέα ανακοίνωση επιχειρώντας να εμπλέξει και Μέσα Ενημέρωσης





Το πρωί της Τετάρτης η κα Καρυστιανού είχε







Στη νέα της ανακοίνωση, μάλιστα, η Μαρία Καρυστιανού επιχειρεί να εμπλέξει και το Πρώτο Θέμα γιατί... δημοσιεύει τις δημοσκοπήσεις. Αν και αυτονόητο, υπενθυμίζουμε ότι το Πρώτο Θέμα δημοσιεύει τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιρειών, χωρίς να προσθέτει ή να αφαιρεί κανένα από τα στοιχεία που δημοσιεύονται από τις δημοσκοπικές εταιρείες και τα ΜΜΕ που τις παρουσιάζουν.



Η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού:



«Επειδή η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχει και τη γνώση και τη βούληση να φέρει την κάθαρση μέσα στη σαπίλα που όλοι οι βολεμένοι του συστήματος μας έχουν βυθίσει και κάνουν τα πάντα για να μην ξυπνήσουμε και βγούμε από αυτήν, καλούμε την δημοσκοπική εταιρεία GPO (στην οποία επί σειρά ετών προήδρευε ο νυν Υπουργός της Κυβέρνησης της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρικάκος) και τον επί σειρά πολλών ετών νόμιμο εκπρόσωπό της, Δημήτριο Τέρζογλου, καθώς και όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες εφεξής, ως επίσης και όλα τα Μέσα Ενημέρωσης, ως ενδεικτικά είναι το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, και το iefimerida ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ:



(β) οι δημοσκοπικές επιπλέον τον εντολέα τους, δηλαδή ποιος ζήτησε και ποιός πλήρωσε τη δημοσκόπηση∙ καθώς και

(γ) τη μετοχική τους σύνθεση, ώστε να δούμε ποια είναι τα μετοχικά συμφέροντα, που αποφασίζουν για τη δράση και τη διοίκησή τους και αν τηρούνται τα ασυμβίβαστα του ΠΔ 310/1996.

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Άρθρο 4 του Ν. 3603/2007

Δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων



1. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Μαρία Καρυστιανού επανέρχεται στις δημοσκοπήσεις μετά τα στοιχεία που αποτυπώνουν την μεγάλη υποχώρηση των ποσοστών του κόμματός της, ΕΛΠΙΔΑ.Το πρωί της Τετάρτης η κα Καρυστιανού είχε εκδώσει ανακοίνωση - απάντηση σε δημοσκόπηση της GPO η οποία έδειχνε εκτός Βουλής την ΕΛΠΙΔΑ. «Ο πόλεμός σας στο αποκορύφωμά του. Κάρφος στον οφθαλμό σας η Μαρία Καρυστιανού. Όλες οι εταιρίες δημοσκοπήσεων που παρουσιάζουν κίβδηλα στοιχεία θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών. Σας το υποσχόμαστε» ανέφερε η ανακοίνωση.Με νεότερη ανακοίνωσή της επανήλθε καλώντας την GPO να δημοσιοποιεί για κάθε δημοσκόπηση μια σειρά από στοιχεία όπως ποιος την παρήγγειλε ή ποια είναι η μετοχική σύνθεση των εταιρειών που τις διενεργούν.Στη νέα της ανακοίνωση, μάλιστα, η Μαρία Καρυστιανού επιχειρεί να εμπλέξει και το Πρώτο Θέμα γιατί... δημοσιεύει τις δημοσκοπήσεις. Αν και αυτονόητο, υπενθυμίζουμε ότι το Πρώτο Θέμα δημοσιεύει τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιρειών, χωρίς να προσθέτει ή να αφαιρεί κανένα από τα στοιχεία που δημοσιεύονται από τις δημοσκοπικές εταιρείες και τα ΜΜΕ που τις παρουσιάζουν.«Επειδή η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχει και τη γνώση και τη βούληση να φέρει την κάθαρση μέσα στη σαπίλα που όλοι οι βολεμένοι του συστήματος μας έχουν βυθίσει και κάνουν τα πάντα για να μην ξυπνήσουμε και βγούμε από αυτήν, καλούμε την δημοσκοπική εταιρεία GPO (στην οποία επί σειρά ετών προήδρευε ο νυν Υπουργός της Κυβέρνησης της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρικάκος) και τον επί σειρά πολλών ετών νόμιμο εκπρόσωπό της, Δημήτριο Τέρζογλου, καθώς και όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες εφεξής, ως επίσης και όλα τα Μέσα Ενημέρωσης, ως ενδεικτικά είναι το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, και το iefimerida ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ:(α) όλα όσα υποχρεούνται με βάση τον νόμο, τα οποία απουσιάζουν από την ιστοσελίδα τους και τα παραθέτουμε κατωτέρω, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για όλα όσα όφειλαν οι δημοσκοπικές και τα Μέσα Ενημέρωσης να έχουν δημοσιοποιήσει, πλην όμως κατά παράβαση του νόμου δεν το έκαναν∙(β) οι δημοσκοπικές επιπλέον τον εντολέα τους, δηλαδή ποιος ζήτησε και ποιός πλήρωσε τη δημοσκόπηση∙ καθώς και(γ) τη μετοχική τους σύνθεση, ώστε να δούμε ποια είναι τα μετοχικά συμφέροντα, που αποφασίζουν για τη δράση και τη διοίκησή τους και αν τηρούνται τα ασυμβίβαστα του ΠΔ 310/1996.Επίσης καλείται δημόσια το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να επιβάλλει κυρώσεις σε όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες και τα Μέσα Ενημέρωσης που αποδεδειγμένα δεν τήρησαν την κείμενη νομοθεσία, ιδία για τη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που όφειλαν με βάση τον νόμο να δημοσιεύουν.Άρθρο 4 του Ν. 3603/2007Δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων1. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση,

β) την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης,

γ) το σκοπό της δημοσκόπησης,

δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος,

ε) το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη,

στ) το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων,

ζ) τη μέθοδο δειγματοληψίας,

η) τη μέθοδο συλλογής των στοιχείων,

θ) το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης,

ι) τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτώμενων,

ια) τις παραμέτρους της στατιστικής στάθμισης του δείγματος,

ιβ) την πλήρη διατύπωση των ερωτήσεων που δημοσιοποιούνται και

ιγ) το συμπέρασμα, δηλαδή τη θέση του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης επί των αποτελεσμάτων της.



2. Κατά τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων από τα έντυπα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται τα στοιχεία της παραγράφου 1. Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης, πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία α`, β`, ε`, στ`, θ` και ι` της παραγράφου 1. Ειδικώς, τα στοιχεία ιβ` και ιγ` της παραγράφου 1 αναφέρονται κατά τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εφόσον είναι εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση, η διατύπωση της ερώτησης ή του συμπεράσματος του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης επί των αποτελεσμάτων της που θα δημοσιοποιηθούν πρέπει να συμφωνείται με τον φορέα ή την επιχείρηση δημοσκόπησης.



3. Κατά τη δημοσιοποίηση των δημοσκοπήσεων πρέπει να γίνεται μνεία αν αυτή διενεργήθηκε με τη χρήση κάλπης ή όχι και αν αυτή θεωρείται ενδεικτική ή όχι, κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος.



4. Δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 δεν δημοσιοποιούνται.



5. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο αντικειμενικό. Απαγορεύεται η αποσπασματική αναφορά στα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, ιδίως κατά τρόπο που να παραπλανά τον πολίτη σε σχέση με τα αποτελέσματα της. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τυχόν εκτιμήσεις ή αναλύσεις του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης ή του μέσου ενημέρωσης. Ο φορέας ή η επιχείρηση δημοσκόπησης ή το μέσο ενημέρωσης οφείλουν να περιγράφουν συνοπτικά τη μέθοδο που εφαρμόστηκε για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.



6. Η σύγκριση αποτελεσμάτων διαφορετικών δημοσκοπήσεων πρέπει να συνοδεύεται από την επισήμανση των διαφορών τους (όπως μεθοδολογία, χρόνος διεξαγωγής που είναι δυνατόν να επηρεάζει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης).



7. Ο φορέας ή η επιχείρηση δημοσκόπησης οφείλει να κοινοποιεί τα στοιχεία ταυτότητας της δημοσκόπησης, ταυτοχρόνως, στον εντολέα και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.



8. Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικά δημοσιοποιούμενων στοιχείων και των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης, ο φορέας ή η επιχείρηση δημοσκόπησης οφείλει, κατόπιν αιτήματος της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, να παρέχει σε αυτήν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με:

α. το κόστος διενέργειας της δημοσκόπησης και τον τρόπο κάλυψης του,

β. τον τρόπο ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων και

γ. τις σταθμισμένες και μη βάσεις ποσοστών.



9. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η αναφορά αποτελεσμάτων δημοσκόπησης πριν τη δημοσιοποίηση της.



10. Η επιχείρηση μέσων ενημέρωσης και ο φορέας ή η επιχείρηση δημοσκόπησης οφείλουν, πριν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της δημοσκόπησης, να συμφωνήσουν για τα στοιχεία της δημοσκόπησης που θα δημοσιοποιηθούν, προκειμένου να μην διαστρεβλωθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο παραποιηθούν.



11. Σε περίπτωση δημοσίευσης ή μετάδοσης αποτελεσμάτων δημοσκόπησης από έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης ως προς το περιεχόμενο τους, ο φορέας ή η επιχείρηση δημοσκόπησης δικαιούται να ζητήσει τη δημοσίευση ή μετάδοση ανακοίνωσης με διευκρινίσεις ή διορθώσεις ως προς τη δημοσιοποιηθείσα δημοσκόπηση.



Η διευκρίνιση ή η διόρθωση πρέπει να δημοσιευθεί δωρεάν την επόμενη ημέρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, στο ίδιο σημείο και με τους ίδιους τυπογραφικούς χαρακτήρες στο έντυπο ή να μεταδοθεί την ίδια ώρα και στην ίδια εκπομπή, κατά τις οποίες δημοσιεύθηκαν ή μεταδόθηκαν αντίστοιχα τα ελλιπή ή εσφαλμένα αποτελέσματα.



12. Τυχόν αναδημοσιοποίηση, εν όλω ή εν μέρει, της δημοσκόπησης πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την αναφορά της ταυτότητας της δημοσκόπησης, όπως καθορίζεται ανωτέρω.



13. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει από το Ε.Σ.Ρ., εις βάρος των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, τις κυρώσεις που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 223 Α`), όπως ισχύει.»



Καμία ανοχή στη χειραγώγηση και στην παραπλάνηση.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχει έρθει για την αληθινή αλλαγή.



Τομέας Δικαιοσύνης του Κινήματος ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»