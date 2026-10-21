Κόμμα Καρυστιανού: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων θα λογοδοτήσουν την επόμενη των εκλογών, κάρφος στον οφθαλμό σας η Μαρία
Κόμμα Καρυστιανού: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων θα λογοδοτήσουν την επόμενη των εκλογών, κάρφος στον οφθαλμό σας η Μαρία
H Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξέδωσε μία επιθετική ανακοίνωση με μόλις 30 λέξεις μετά τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης της GPO, η οποία εμφανίζει το κόμμα της Καρυστιανού εκτός Βουλής
Με μόλις 30 λέξεις αλλά άκρως επιθετικό ύφος απαντά η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της GPO που εμφανίζει τη Μαρία Κρυστιανού εκτός Βουλής.
Συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση του iefimerida.gr η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 2,2% στην πρόθεση ψήφου, κάτι που σημαίνει ότι δεν εξασφαλίζει την είσοδό της στο Κοινοβούλιο. Στην ανακοίνωσή του Γραφείου Τύπου του κόμματος αφήνονται αιχμές για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αμφισβητώντας την αξιοπιστία τους. Μάλιστα, στην ανακοίνωση η Μαρία Καρυστιανού χαρακτηρίζεται ως «κάρφος στον οφθαλμό σας», ενώ προειδοποιεί τις εταιρείες δημοσκοπήσεων πως θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών.
Συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση του iefimerida.gr η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 2,2% στην πρόθεση ψήφου, κάτι που σημαίνει ότι δεν εξασφαλίζει την είσοδό της στο Κοινοβούλιο. Στην ανακοίνωσή του Γραφείου Τύπου του κόμματος αφήνονται αιχμές για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αμφισβητώντας την αξιοπιστία τους. Μάλιστα, στην ανακοίνωση η Μαρία Καρυστιανού χαρακτηρίζεται ως «κάρφος στον οφθαλμό σας», ενώ προειδοποιεί τις εταιρείες δημοσκοπήσεων πως θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού«Ο πόλεμός σας στο αποκορύφωμά του. Κάρφος στον οφθαλμό σας η Μαρία Καρυστιανού. Όλες οι εταιρίες δημοσκοπήσεων που παρουσιάζουν κίβδηλα στοιχεία θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών. Σας το υποσχόμαστε».
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