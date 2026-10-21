Στο ΠΑΣΟΚ και επισήμως η Μυρτώ Κοροβέση μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Κασσελάκη, τι είπαν με Ανδρουλάκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Χαίρομαι που επέλεξε να δώσουμε μαζί τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «μια χώρα που μας χωρά όλους»





Στο καλωσόρισμά του, ο κ. Ανδρουλάκης την παρουσίασε ως «νέα γυναίκα, πολιτικό και επιστήμονα». Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, για καλύτερες ευκαιρίες, ισχυρό κοινωνικό κράτος και τη στέγαση, που χαρακτήρισε ως «το κορυφαίο ζήτημα της εποχής».











«Σε όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτό να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.



Από την πλευρά της, η Μυρτώ Κοροβέση μίλησε για μια ιστορική συγκυρία «όπου η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη» για όλες τις γενιές προσθέτοντας ότι θα δώσει τον αγώνα «για μια χώρα που μας χωρά όλους».



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Η ένταξη έγινε στο πλαίσιο της διεύρυνσης που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές και στελέχη προερχόμενα από άλλους χώρους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η προσχώρηση της ανεξάρτητης βουλευτή Νίνα Κασιμάτη, επίσης εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ.







Αναλυτικά ο διάλογος Ανδρουλάκη - Κοροβέση μπροστά στις κάμερες



Νίκος Ανδρουλάκης:



Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα η Μυρτώ Κοροβέση , που συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ μετρά πλέον 36 βουλευτές.Στο καλωσόρισμά του, ο κ. Ανδρουλάκης την παρουσίασε ως «νέα γυναίκα, πολιτικό και επιστήμονα». Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, για καλύτερες ευκαιρίες, ισχυρό κοινωνικό κράτος και τη στέγαση, που χαρακτήρισε ως «το κορυφαίο ζήτημα της εποχής».«Σε όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτό να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.Από την πλευρά της, η Μυρτώ Κοροβέση μίλησε για μια ιστορική συγκυρία «όπου η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη» για όλες τις γενιές προσθέτοντας ότι θα δώσει τον αγώνα «για μια χώρα που μας χωρά όλους».Η κυρία Κοροβέση είχε ορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο και ανεξαρτητοποιήθηκε λίγο μετά την ορκωμοσία της, ενώ είχε τελέσει και αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη.Η ένταξη έγινε στο πλαίσιο της διεύρυνσης που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές και στελέχη προερχόμενα από άλλους χώρους. Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η προσχώρηση της ανεξάρτητης βουλευτή Νίνα Κασιμάτη, επίσης εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Καλωσορίζω στην ΚΟ τη Μυρτώ Κοροβέση. Μία νέα γυναίκα, πολιτικό και επιστήμονα, με διάθεση για προσφορά, σε έναν κρίσιμο αγώνα, για την πολιτική αλλαγή. Είμαστε σε μία συγκυρία, η οποία δείχνει ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Προκλήσεις για καλύτερες ευκαιρίες, για καλύτερη ζωή. Προκλήσεις για ισχυρό κοινωνικό κράτος, με δημόσια Υγεία και Παιδεία για όλους. Προκλήσεις για το κορυφαίο ζήτημα της εποχής, που είναι η στέγαση. Σε όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτό να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές.



Μυρτώ Κοροβέση:



Πρόεδρε σε ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου. Είναι τιμή μου. Αναγνωρίζω ότι είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία όπου η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη. Για όλες τις γενιές και για τη δική μου γενιά, τη νέα γενιά. Γι’ αυτό συμπαρατάσσομαι, ενώνω τις δυνάμεις μου και με κάθε δύναμη που διαθέτω θα δώσω τον αγώνα για να διαμορφώσουμε μία χώρα που μας χωρά όλους.



Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιουλίου η Μυρτώ Κοροβέση είχε ορκιστεί βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Ωστόσο, αμέσως μετά την ορκωμοσία της ανεξαρτητοποιήθηκε, αφού κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου στους «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη.

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 21.10.2026, 13:20