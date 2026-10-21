Στο ΠΑΣΟΚ και επισήμως η Μυρτώ Κοροβέση, ποιοι ακολουθούν

Σήμερα το τετ-α-τετ με τον Νίκο Ανδρουλάκη και η ένταξή της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα – Οι επόμενες προσχωρήσεις, η μάχη για τα ψηφοδέλτια και τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων για τον ανταγωνισμό στην Κεντροαριστερά