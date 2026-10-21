Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%
Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%
Πρώτη επιλογή για καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το 86% απαντά ότι δεν είναι πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά
Πρώτη επιλογή των πολιτών αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 29,4% στην εκτίμηση ψήφου και στη δημοσκόπηση της GPO για το ifemerida.gr. Δεύτερη αναδεικνύεται η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη με 15,7% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,1%.
Ακολουθεί το ΚΚΕ με 9,4%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, ενώ εκτός Βουλής καθώς μετριώνται κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Ελπίδα για Δημοκρατία (2,6%) και η Συμμαχία Ελλήνων (2,8%).
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παραμένει πρώτη με 25,2% και ακολουθούν με 13,5% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με 11,2% το ΠΑΣΟΚ, 8,1% το ΚΚΕ, με 7,3% η Ελληνική Λύση, με 4% η Πλεύση Ελευθερίας, με 3,3% η Φωνή Λογικής. Η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού μετριέται στο 2,2%, και η Συμμαχία Ελλήνων που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο 2,4%.
Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα «τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες», με το 52,7% να απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 42,8% κυβέρνηση συνεργασίας.
Στο ερώτημα, δε, «ποιον/α θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν με 28,5% τον σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με 14,8% τον Αλέξη Τσίπρα, με 9,4% τον Νίκο Ανδρουλάκη, με 5,2% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, με 5,1% τον Κυριάκο Βελόπουλο, με 4,8% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 3,2% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, με 2,7% τον Γιάνη Βαρουφάκη, με 2,3% τη Μαρία Καρυστιανού, με 1,3% τον Δημήτρη Νατσιό και κάτω από 1% επιλέγουν Στέφανο Κασσελάκη, Ρένα Δούρου και Γαβριήλ Σακελλαρίδη.
Ακολουθεί το ΚΚΕ με 9,4%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, ενώ εκτός Βουλής καθώς μετριώνται κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Ελπίδα για Δημοκρατία (2,6%) και η Συμμαχία Ελλήνων (2,8%).
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παραμένει πρώτη με 25,2% και ακολουθούν με 13,5% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με 11,2% το ΠΑΣΟΚ, 8,1% το ΚΚΕ, με 7,3% η Ελληνική Λύση, με 4% η Πλεύση Ελευθερίας, με 3,3% η Φωνή Λογικής. Η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού μετριέται στο 2,2%, και η Συμμαχία Ελλήνων που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο 2,4%.
Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα «τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες», με το 52,7% να απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 42,8% κυβέρνηση συνεργασίας.
Στο ερώτημα, δε, «ποιον/α θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν με 28,5% τον σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με 14,8% τον Αλέξη Τσίπρα, με 9,4% τον Νίκο Ανδρουλάκη, με 5,2% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, με 5,1% τον Κυριάκο Βελόπουλο, με 4,8% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 3,2% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, με 2,7% τον Γιάνη Βαρουφάκη, με 2,3% τη Μαρία Καρυστιανού, με 1,3% τον Δημήτρη Νατσιό και κάτω από 1% επιλέγουν Στέφανο Κασσελάκη, Ρένα Δούρου και Γαβριήλ Σακελλαρίδη.
Στην ερώτηση τέλος για τη στάση απέναντι στο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 74,5% απαντά «καθόλου πιθανό» στο αν θα το ψηφίσει, το 11,5% «λίγο πιθανό» ενώ στον αντίποδα 7,3% απαντούν «αρκετά πιθανό» και 3,2% «πολύ πιθανό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα