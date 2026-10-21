Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%

Στην ερώτηση τέλος για τη στάση απέναντι στο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 74,5% απαντά «καθόλου πιθανό» στο αν θα το ψηφίσει, το 11,5% «λίγο πιθανό» ενώ στον αντίποδα 7,3% απαντούν «αρκετά πιθανό» και 3,2% «πολύ πιθανό».