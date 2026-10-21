Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%

Πρώτη επιλογή για καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το 86% απαντά ότι δεν είναι πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%
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Πρώτη επιλογή των πολιτών αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 29,4% στην εκτίμηση ψήφου και στη δημοσκόπηση της GPO για το ifemerida.gr. Δεύτερη αναδεικνύεται η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη με 15,7% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,1%.

Ακολουθεί το ΚΚΕ με 9,4%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, ενώ εκτός Βουλής καθώς μετριώνται κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Ελπίδα για Δημοκρατία (2,6%) και η Συμμαχία Ελλήνων (2,8%).

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%


Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παραμένει πρώτη με 25,2% και ακολουθούν με 13,5% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με 11,2% το ΠΑΣΟΚ, 8,1% το ΚΚΕ, με 7,3% η Ελληνική Λύση, με 4% η Πλεύση Ελευθερίας, με 3,3% η Φωνή Λογικής. Η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού  μετριέται στο 2,2%, και η Συμμαχία Ελλήνων που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο 2,4%.

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%


Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα «τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες», με το 52,7% να απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 42,8% κυβέρνηση συνεργασίας.

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Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%


Στο ερώτημα, δε, «ποιον/α θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν με 28,5% τον σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με 14,8% τον Αλέξη Τσίπρα, με 9,4% τον Νίκο Ανδρουλάκη, με 5,2% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, με 5,1% τον Κυριάκο Βελόπουλο, με 4,8% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 3,2% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, με 2,7% τον Γιάνη Βαρουφάκη, με 2,3% τη Μαρία Καρυστιανού, με 1,3% τον Δημήτρη Νατσιό και κάτω από 1% επιλέγουν Στέφανο Κασσελάκη, Ρένα Δούρου και Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%


Στην ερώτηση τέλος για τη στάση απέναντι στο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 74,5% απαντά «καθόλου πιθανό» στο αν θα το ψηφίσει, το 11,5% «λίγο πιθανό» ενώ στον αντίποδα 7,3% απαντούν «αρκετά πιθανό» και 3,2% «πολύ πιθανό».

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,4% η ΝΔ, 15,7% η ΕΛΑΣ, 13,1% το ΠΑΣΟΚ, εκτός Βουλής Καρυστιανού και Συμμαχία Ελλήνων - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 52,7%
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