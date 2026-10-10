Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Οι λεπτοί χειρισμοί για τη NAVTEX και την επανεκκίνηση των ερευνών
Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Οι λεπτοί χειρισμοί για τη NAVTEX και την επανεκκίνηση των ερευνών
Οι δίαυλοι με Άγκυρα και Ουάσιγκτον, τα 25 εκατ. της Κύπρου και το γαλλικό ενδιαφέρον για το έργο
Στην πιο δύσκολη φάση της μπαίνει η προσπάθεια επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, καθώς η Αθήνα προετοιμάζει την επιστροφή του ερευνητικού πλοίου στο Αιγαίο και μαζί τους διπλωματικούς χειρισμούς που θα τη συνοδεύσουν.
Η έκδοση της NAVTEX, που τοποθετείται -χωρίς όμως να προδικάζεται- εντός Οκτωβρίου, αποτελεί το πρώτο βήμα. Το πραγματικό τεστ, όμως, θα αρχίσει όταν το πλοίο βρεθεί ξανά στη θάλασσα και η κυβέρνηση κληθεί να διαχειριστεί την αντίδραση της Τουρκίας, χωρίς να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και χωρίς να οδηγηθούν οι δύο χώρες σε νέα ένταση.
Πρόκειται για μια λεπτή άσκηση ισορροπίας, στην οποία η επιχειρησιακή προετοιμασία συνδέεται πλέον άμεσα με ένα ευρύτερο διπλωματικό παρασκήνιο. Δίαυλοι βρίσκονται ανοιχτοί με την Άγκυρα και την Ουάσιγκτον, η Λευκωσία αναμένει την επανεκκίνηση των ερευνών για να προχωρήσει τις δικές της χρηματοδοτικές υποχρεώσεις, ενώ η γαλλική παρουσία στο έργο προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στην εξίσωση.
Το πλαίσιο μέσα στο οποίο σχεδιάζεται η επόμενη κίνηση της Αθήνας αποτύπωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγοντας να μπει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες. «Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη χαρακτηρίζοντας το θέμα «πολύ λεπτό».
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Η έκδοση της NAVTEX, που τοποθετείται -χωρίς όμως να προδικάζεται- εντός Οκτωβρίου, αποτελεί το πρώτο βήμα. Το πραγματικό τεστ, όμως, θα αρχίσει όταν το πλοίο βρεθεί ξανά στη θάλασσα και η κυβέρνηση κληθεί να διαχειριστεί την αντίδραση της Τουρκίας, χωρίς να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και χωρίς να οδηγηθούν οι δύο χώρες σε νέα ένταση.
Πρόκειται για μια λεπτή άσκηση ισορροπίας, στην οποία η επιχειρησιακή προετοιμασία συνδέεται πλέον άμεσα με ένα ευρύτερο διπλωματικό παρασκήνιο. Δίαυλοι βρίσκονται ανοιχτοί με την Άγκυρα και την Ουάσιγκτον, η Λευκωσία αναμένει την επανεκκίνηση των ερευνών για να προχωρήσει τις δικές της χρηματοδοτικές υποχρεώσεις, ενώ η γαλλική παρουσία στο έργο προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στην εξίσωση.
Το πλαίσιο μέσα στο οποίο σχεδιάζεται η επόμενη κίνηση της Αθήνας αποτύπωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγοντας να μπει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες. «Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη χαρακτηρίζοντας το θέμα «πολύ λεπτό».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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