Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Οι λεπτοί χειρισμοί για τη NAVTEX και την επανεκκίνηση των ερευνών

Οι δίαυλοι με Άγκυρα και Ουάσιγκτον, τα 25 εκατ. της Κύπρου και το γαλλικό ενδιαφέρον για το έργο