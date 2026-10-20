Ανδρουλάκης: Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ, ούτε με πρόσωπο κοινής αποδοχής
Ανδρουλάκης: Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ, ούτε με πρόσωπο κοινής αποδοχής
«Η Νέα Δημοκρατία, εν συνόλω, πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα για για πολιτική ασυνέπεια και υποκρισία
Για μια ακόμη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, επιμένοντας ότι στόχος του είναι η καθαρή νίκη στις εκλογές, ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ασυνέπεια και υποκρισία.
Μιλώντας στον στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA News 104,6 και στους δημοσιογράφους Γιώργο Παπαχρήστο και Ράνια Τζίμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε ότι η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει την ήττα της παρούσας κυβέρνησης και την εφαρμογή του σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε ότι σε περίπτωση πρωτιάς του κόμματός του ο ίδιος θα είναι ο πρωθυπουργός.
Ερωτηθείς εάν θα δεχόταν μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ υπό ένα άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε πρόσωπα, αλλά στην ασκούμενη πολιτική στο σύνολό της. «Η Νέα Δημοκρατία, εν συνόλω, πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση» είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι πολιτικά πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνταν από το λογισμικό Predator και δεν πέρασαν το κατώφλι της δικαιοσύνης για να καταγγείλουν τι συνέβη, δεν μπορούν σήμερα να φιλοδοξούν να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για πολιτική ασυνέπεια και υποκρισία φέρνοντας ως παράδειγμα τη στάση του στη 13η σύνταξη και τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα για το υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο παρουσίασε ως τηλεπικοινωνιακό. «Έρχεται ο Τσίπρας, που στην πλάτη του έχει τη μεγαλύτερη ήττα του μισού αιώνα Μεταπολίτευσης, να μας κουνήσει το δάχτυλο», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού περί παραχώρησης χώρου στο ΠΑΣΟΚ. Για το άρθρο Καρτερού τόνισε την ανάγκη για ευπρέπεια στον δημόσιο λόγο.
Μιλώντας στον στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA News 104,6 και στους δημοσιογράφους Γιώργο Παπαχρήστο και Ράνια Τζίμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε ότι η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει την ήττα της παρούσας κυβέρνησης και την εφαρμογή του σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε ότι σε περίπτωση πρωτιάς του κόμματός του ο ίδιος θα είναι ο πρωθυπουργός.
Ερωτηθείς εάν θα δεχόταν μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ υπό ένα άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε πρόσωπα, αλλά στην ασκούμενη πολιτική στο σύνολό της. «Η Νέα Δημοκρατία, εν συνόλω, πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση» είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι πολιτικά πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνταν από το λογισμικό Predator και δεν πέρασαν το κατώφλι της δικαιοσύνης για να καταγγείλουν τι συνέβη, δεν μπορούν σήμερα να φιλοδοξούν να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για πολιτική ασυνέπεια και υποκρισία φέρνοντας ως παράδειγμα τη στάση του στη 13η σύνταξη και τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα για το υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο παρουσίασε ως τηλεπικοινωνιακό. «Έρχεται ο Τσίπρας, που στην πλάτη του έχει τη μεγαλύτερη ήττα του μισού αιώνα Μεταπολίτευσης, να μας κουνήσει το δάχτυλο», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού περί παραχώρησης χώρου στο ΠΑΣΟΚ. Για το άρθρο Καρτερού τόνισε την ανάγκη για ευπρέπεια στον δημόσιο λόγο.
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