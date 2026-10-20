Ανδρουλάκης: Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ, ούτε με πρόσωπο κοινής αποδοχής

«Η Νέα Δημοκρατία, εν συνόλω, πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα για για πολιτική ασυνέπεια και υποκρισία