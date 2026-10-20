Φλωρίδης: Να προχωρήσει ο διάλογος μεταξύ δικαστών και δικηγόρων

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε σε εκδήλωση του Justice Watch

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μετά τα όσα επισημάνθηκαν και ελέχθησαν κατά την εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης (Justice Watch) η οποία πραγματοποιήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με μοναδικό θέμα την συνεργασία δικαστών και δικηγόρων, συνεργασία που το τελευταίο διάστημα είναι σε καθεστώς έντονης αντιπαράθεσης.



Ο υπουργός Δικαιοσύνης







Σύμφωνα με την έκθεση η Ελλάδα παρουσιάζει θετικές επιδόσεις σε ορισμένους δείκτες πρόσβασης και επίλυσης προβλημάτων Δικαιοσύνης, και κατατάσσει την χώρα μας, μεταξύ των κρατών του ΟΟΣΑ με σχετικά υψηλές επιδόσεις τόσο στην επίλυση προβλημάτων Δικαιοσύνης όσο και στην αντίληψη των πολιτών ότι η διαδικασία ήταν δίκαιη.







Παναγιώτης Λυμπερόπουλος Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι κωπηλατική λέμβος και να έχει λεμβούχο και προσέθεσε ότι υπάρχουν θεσμικά όρια και κανόνες που διέπουν την Δικαιοσύνη και την δίκαιη δίκη. Ακόμη, επισήμανε ότι οι σχέσεις όλων των παραγόντων της Δικαιοσύνης πρέπει να έχουν ένα κοινό παρονομαστεί που δεν είναι άλλος από την ίδια την Δικαιοσύνη.



Ο κ. Λυμπερόπουλος τόνισε ότι έχουν αναρτηθεί «ταμπέλες» και έχει ζητήσει από τους δικαστές να τις κατεβάσουν, προσθέτοντας με νόημα ότι αν κάποιοι καρπούνται από την κρίση δικαστών και δικηγόρων δεν βοηθούν, αντίθετα η μόνη λύση είναι η θεσμική συνεννόηση με επαφές και διάλογο.



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Κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης ο κ. Λυμπερόπουλος ζήτησε από όλους τους συντελεστές της Δικαιοσύνης, να αφήσουν το παρελθόν και να δουν μπροστά το μέλλον της Δικαιοσύνης.



Ανδρέας Κουτσόλαμπρος Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος τόνισε ότι η σημερινή εκδήλωση «στέλνει, από μόνη της, ένα ηχηρό μήνυμα: Δικαστές και δικηγόροι μπορούμε με νηφαλιότητα, με αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρίνεια να συνυπάρχουμε στο ίδιο τραπέζι, να συζητούμε ανοιχτά κα ότι απροκατάληπτα και να εργαζόμαστε για τον κοινό μας στόχο, τη βελτίωση των όρων απονομής της Ελληνικής Δικαιοσύνης, επ’ ωφελεία πρωτίστως των Ελλήνων πολιτών, στο όνομα των οποίων απονέμεται κατά το Σύνταγμα» και προσέθεσε: «Οι ρόλοι μας είναι διακριτοί και οφείλουν να παραμείνουν διακριτοί. Παρά τη διαφορετική αφετηρία, ο σκοπός μας είναι κοινός».



Οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις κοντόθωρες πρακτικές και τους ατομικούς ή «θεσμικούς» εγωισμούς, να εμπεδώσουμε ειλικρινή σχέση συναλληλίας, αμοιβαίου σεβασμού και πάνω από όλα διαλόγου. Ανοιχτού, ειλικρινούς και απροκατάληπτου. H στείρα αντιπαράθεση οδηγεί μόνο σε αδιέξοδα.



Σε καθεστώς απομόνωσης περιέρχεται ημετά τα όσα επισημάνθηκαν και ελέχθησαν κατά την εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης (Justice Watch) η οποία πραγματοποιήθηκε στονμε μοναδικό θέμα την συνεργασία δικαστών και δικηγόρων, συνεργασία που το τελευταίο διάστημα είναι σε καθεστώς έντονης αντιπαράθεσης.Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά τον σύντομο χαιρετισμό του επισήμανε ότι πρέπει να προχωρήσει ο διάλογος μεταξύ δικαστών και δικηγόρων και τόνισε ότι «η εκδήλωση ήταν το καλύτερο δυνατό, καθώς όλοι οι ομιλητές έκαναν κατάθεση ψυχής. Όλοι προσδιόρισαν τις ακριβείς σχέσεις δικαστών και δικηγόρων από μια άποψη δημιουργική» και προσέθεσε ότι «ήταν μια από τις καλύτερες εκδηλώσεις που έχει ζήσει». Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι γενικά οι σχέσεις δικαστών και δικηγόρων είναι καλές αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη καλύτερες.Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στην έκθεση του ΟΟΣΑ που αναφέρεται στην Ελλάδα τόσο ως προς την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη όσο και ως προς τον σχεδιασμό των δικαστικών υπηρεσιών, κ.λπ.Σύμφωνα με την έκθεση η Ελλάδα παρουσιάζει θετικές επιδόσεις σε ορισμένους δείκτες πρόσβασης και επίλυσης προβλημάτων Δικαιοσύνης, και κατατάσσει την χώρα μας, μεταξύ των κρατών του ΟΟΣΑ με σχετικά υψηλές επιδόσεις τόσο στην επίλυση προβλημάτων Δικαιοσύνης όσο και στην αντίληψη των πολιτών ότι η διαδικασία ήταν δίκαιη.Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι κωπηλατική λέμβος και να έχει λεμβούχο και προσέθεσε ότι υπάρχουν θεσμικά όρια και κανόνες που διέπουν την Δικαιοσύνη και την δίκαιη δίκη. Ακόμη, επισήμανε ότι οι σχέσεις όλων των παραγόντων της Δικαιοσύνης πρέπει να έχουν ένα κοινό παρονομαστεί που δεν είναι άλλος από την ίδια την Δικαιοσύνη.Ο κ. Λυμπερόπουλος τόνισε ότι έχουν αναρτηθεί «ταμπέλες» και έχει ζητήσει από τους δικαστές να τις κατεβάσουν, προσθέτοντας με νόημα ότι αν κάποιοι καρπούνται από την κρίση δικαστών και δικηγόρων δεν βοηθούν, αντίθετα η μόνη λύση είναι η θεσμική συνεννόηση με επαφές και διάλογο.Σε άλλο σημείο ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ανέφερε ότι υπάρχουν θεσμικά εργαλεία για τους δικαστές όταν οι δικηγόροι καλούν την Αστυνομία να συλλάβει όλους όσοι είναι στην έδρα του δικαστηρίου.Κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης ο κ. Λυμπερόπουλος ζήτησε από όλους τους συντελεστές της Δικαιοσύνης, να αφήσουν το παρελθόν και να δουν μπροστά το μέλλον της Δικαιοσύνης.Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος τόνισε ότι η σημερινή εκδήλωση «στέλνει, από μόνη της, ένα ηχηρό μήνυμα: Δικαστές και δικηγόροι μπορούμε με νηφαλιότητα, με αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρίνεια να συνυπάρχουμε στο ίδιο τραπέζι, να συζητούμε ανοιχτά κα ότι απροκατάληπτα και να εργαζόμαστε για τον κοινό μας στόχο, τη βελτίωση των όρων απονομής της Ελληνικής Δικαιοσύνης, επ’ ωφελεία πρωτίστως των Ελλήνων πολιτών, στο όνομα των οποίων απονέμεται κατά το Σύνταγμα» και προσέθεσε: «Οι ρόλοι μας είναι διακριτοί και οφείλουν να παραμείνουν διακριτοί. Παρά τη διαφορετική αφετηρία, ο σκοπός μας είναι κοινός».Οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις κοντόθωρες πρακτικές και τους ατομικούς ή «θεσμικούς» εγωισμούς, να εμπεδώσουμε ειλικρινή σχέση συναλληλίας, αμοιβαίου σεβασμού και πάνω από όλα διαλόγου. Ανοιχτού, ειλικρινούς και απροκατάληπτου. H στείρα αντιπαράθεση οδηγεί μόνο σε αδιέξοδα.

Δεν παρέλειψε ακόμη να αναφέρει ο κ. Κουτσόλαμπρος: «Απαντήσαμε θεσμικά σε κάθε απόπειρα απαξίωσης του ρόλου του δικηγόρου. Όχι με όρους αντιπαλότητας, αλλά με νηφαλιότητα, με τεκμηρίωση, de lege lata (σ.σ.: «όπως ισχύει σήμερα ο νόμος»). Το αποτέλεσμα ήταν να απομονωθούν όσοι αδόκιμα και αλυσιτελώς επιδίωξαν τη συλλήβδην στοχοποίηση του δικηγορικού σώματος. Διαμηνύσαμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπρέπειάς μας, αλλά και του δικαιώματός μας σε αυτορρύθμιση, είναι αδιαπραγμάτευτα. Το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, με τον ίδιο ήρεμο τόνο· όχι για να οξύνουμε, αλλά για να είναι σαφές το έδαφος πάνω στο οποίο οικοδομείται ο διάλογος. Διότι ο ειλικρινής διάλογος προϋποθέτει πριν απ’ όλα τον αμοιβαίο σεβασμό του θεσμικού ρόλου ενός εκάστου».



Ως προς τις συμπεριφορές των δικηγόρων που εκτρέπονται ο πρόεδρος του ΔΣΑ τόνισε: «Η κριτική -για να είναι αξιόπιστη- προϋποθέτει πριν απ’ όλα και αυτοκριτική. Δεν εθελοτυφλούμε. Υπάρχουν, σε εντελώς μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριφορές που δεν τιμούν το λειτούργημά μας. Τις αποδοκιμάζουμε απερίφραστα και δεν θα τις καλύψουμε ποτέ. Η απάντηση, όμως, δεν βρίσκεται σε νέους, έκτακτους μηχανισμούς, ούτε σε νομικούς σολοικισμούς που υπονομεύουν την αυτορρύθμιση των Δικηγορικών Συλλόγων. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση διαθέτει ήδη όλα τα μέσα για τη διατήρηση της τάξης στο ακροατήριο».



Σοφία Λιγνού Η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών Σοφία Λιγνού αναφέρθηκε σε βιωματικές περιπτώσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά στο Εφετείο και τόνισε ότι η Δικαιοσύνη δεν ανήκει σε κανέναν δικαστή ή δικηγόρο, αλλά μόνο στον Ελληνικό λαό.



Χαρακτηριστικά τόνισε ότι όλοι, δικαστές και δικηγόροι, είμαστε υπηρέτες της Δικαιοσύνης, ο καθένας από την πλευρά του και επισήμανε ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν προκαταλήψεις και από τις δύο πλευρές (δικαστές και δικηγόροι).



Δημήτρης Φινοκαλιώτης Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Φινοκαλιώτης ανέφερε ότι η λειτουργία της Δικαιοσύνης αποτελεί τον κοινό στόχο όλων και συνέχισε: Επιλέξαμε να υπηρετήσουμε τη Δικαιοσύνη, όχι απλά ως μία επαγγελματική πορεία αλλά επειδή κάποια στιγμή πιστέψαμε και σε κάτι μεγαλύτερο από εμάς.



Από διαφορετικές αφετηρίες καλούμαστε να συγκλίνουμε στο κοινό σκοπό. Η οργάνωση ενός συστήματος δικαίου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των διαφορετικών σκοπών και συμφερόντων που ενδημούν στην κοινωνία.



Η Δικαιοσύνη αναγνωρίζει την ύπαρξη συγκρούσεων και έχει μάθει να τις επιλύει. Η οργάνωση της στηρίζεται σε έναν καταμερισμό εργασιών και όλοι εμείς οι συντελεστές της λειτουργίας της καλούμαστε να υπηρετήσουμε ετερογενείς σκοπούς, οι οποίοι συνδιαμορφώνουν τον δρόμο για την ευόδωση της αποστολής της.



Η δικαστική εξουσία επιλύει της διαφορές εξασφαλίζοντας και τον έλεγχο των άλλων εξουσιών (26 Σ). Το δικηγορικό λειτούργημα αποτελεί εγγενές στοιχείο του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και ανήκει στο βασικό περιεχόμενο του Κράτους Δικαίου σύμφωνα με το ΣτΕ (απόφαση 2128/2013).



Πληθώρα αποφάσεων του ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ, αλλά και των ανωτάτων ημεδαπών δικαστηρίων επαναλαμβάνουν τη σημασία όχι μόνο του ρόλου του δικηγόρου αλλά και της ελευθερίας έκφρασης αυτού. Η ελευθερία αυτή, όμως, δεν μας ανήκει, αλλά αποτελεί όπλο για την επίτευξη του έργου μας και ως εκ τούτου, θα πρέπει να ασκείται μόνο προς την κατεύθυνση αυτή, διεκδικώντας δικαιοσύνη και όχι με προσβλητικές συμπεριφορές που δεν αποσκοπούν στην απόδοση δικαιοσύνης.



Όλοι μαζί, θα πρέπει να θυμηθούμε την ιστορία μας, τους δρόμους που βαδίσαμε μαζί, προκειμένου να ανατρέξουμε στις αρχές, με τις οποίες τόσα χρόνια υπηρετήσαμε ως κλάδοι την Δικαιοσύνη μέσα από ένα θεσμικό, διαρκή και ειλικρινή διάλογο.



Χριστόφορος Λινός Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός, ανέφερε ότι Δικαιοσύνη χωρίς σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ δικαστών και δικηγόρων δεν μπορεί να νοηθεί και αυτό γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής: ότι όλοι υπηρετούμε ένα και μοναδικό κοινό στόχο. Την απονομή του Δικαίου, που είναι απαραίτητος όρος για την εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης και την ομαλή λειτουργία του ίδιου του πολιτεύματος.



Αντίθετες προσεγγίσεις -προσέθεσε - που περιχαρακώνουν το ρόλο του καθενός μας και οδηγούν σε χωρίς νόημα ομαδοποιήσεις και αβάσιμες γενικεύσεις δεν προάγουν το στόχο αυτό και οδηγούν νομοτελειακά σε απώλεια του θεσμικού μας κύρους. Θεωρώ λοιπόν ότι από την μεταξύ μας σύγκρουση θα βγούμε όλοι ηττημένοι, από την συνεργασία και την καλόπιστης προσπάθειας αλληλοκατανόησης θα βγούμε όλοι κερδισμένοι.



Επίσης, ο κ. Λινός τόνισε ότι απαράδεκτες και καταδικαστικές συμπεριφορές είναι μεμονωμένες και δεν μπορούν να αλλοιώσουν τη γενική θετική εικόνα και εφόσον υπάρχει βούληση και αποφασιστικότητα από τα αρμόδια όργανα ελέγχου τέτοιων συμπεριφορών να επιληφθούν, πιστεύω ότι μπορούν αν όχι να εκλείψουν, αλλά οπωσδήποτε να περιοριστούν ακόμα περισσότερο.



Παναγιώτης Περάκης Ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρος του CCBE Παναγιώτης Περάκης ο οποίος συντόνισε την εκδήλωση, επισήμανε ότι η συνεργασία δικαστών και δικηγόρων είναι αυτονόητη και η συνεργασία αυτή είναι η αρχή του κράτους δικαίου.



Παράλληλα, ο κ. Περάκης πρότεινε κάθε χρόνο να διοργανώνεται ένα συνέδριο μεταξύ δικαστών και δικηγόρων σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο χώρο της Δικαιοσύνης και στις σχέσεις δικαστών και δικηγόρων.



Ακόμη, ο κ. Περάκης αναφέρθηκε τον επερχόμενο μεγάλο κίνδυνο που ελλοχεύει στο χώρο της Δικαιοσύνης που δεν είναι άλλος από την τεχνητή νοημοσύνη και επισήμανε την αναγκαιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων.



Στις θέσεις των νέων δικηγόρων αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) Σοφία Συρογιάννη.