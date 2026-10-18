Μαρινάκης κατά Κουφονικολάκου για την ακροδεξιά: «Πριν κουνήσετε το δάχτυλο, ρωτήστε τον Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του»
Μαρινάκης κατά Κουφονικολάκου για την ακροδεξιά: «Πριν κουνήσετε το δάχτυλο, ρωτήστε τον Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του»
Τρία ερωτήματα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ. - «Η απόκριση της κυβέρνησης στην άνοδο της ακροδεξιάς και στη χώρα μας φαίνεται να είναι "από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα"» είχε δηλώσει η κυρία Κουφονικολάκου
Απάντηση στην εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την κριτική που του άσκησε για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακροδεξιά και την πρόσφατη νεοναζιστική επίθεση στην Ελευσίνα.
Ο κ. Μαρινάκης έθεσε τρία ερωτήματα προς την εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019, τη στάση του τότε ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις διατάξεις για τον αποκλεισμό κομμάτων από τις εκλογές και τις καθυστερήσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
«Κυρία Κουφονικολάκου, την επόμενη φορά, πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Στην απάντησή του, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την κυρία Κουφονικολάκου ότι δημοσιοποίησε αποσπασματικά τις απαντήσεις του, ζητώντας της να τοποθετηθεί για συγκεκριμένες αποφάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα.
Ειδικότερα, τόνισε ότι με τον Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να επωφεληθούν και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της στάσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στις νομοθετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον Άρειο Πάγο να αποκλείει από τις εκλογές κόμμα, του οποίου ο πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη
«Παρακαλείται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, αφού αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακροδεξιά και τις εγκληματικές πράξεις των άκρων, αντί να ανεβάζει κομμένες και ραμμένες τις απαντήσεις μου, να μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για το γεγονός ότι στον φωτογραφικό Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής;
2. Θα μας εξηγήσει γιατί το κόμμα του προέδρου της -με την προηγούμενη ονομασία του- δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις με βάση τις οποίες δύναται ο Άρειος Πάγος να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα του οποίου ο κρυπτόμενος αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης;
3. Θα μας πει τελικά πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής;
Ο κ. Μαρινάκης έθεσε τρία ερωτήματα προς την εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019, τη στάση του τότε ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις διατάξεις για τον αποκλεισμό κομμάτων από τις εκλογές και τις καθυστερήσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
«Κυρία Κουφονικολάκου, την επόμενη φορά, πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Στην απάντησή του, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την κυρία Κουφονικολάκου ότι δημοσιοποίησε αποσπασματικά τις απαντήσεις του, ζητώντας της να τοποθετηθεί για συγκεκριμένες αποφάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα.
Ειδικότερα, τόνισε ότι με τον Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να επωφεληθούν και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της στάσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στις νομοθετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον Άρειο Πάγο να αποκλείει από τις εκλογές κόμμα, του οποίου ο πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη
«Παρακαλείται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, αφού αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακροδεξιά και τις εγκληματικές πράξεις των άκρων, αντί να ανεβάζει κομμένες και ραμμένες τις απαντήσεις μου, να μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για το γεγονός ότι στον φωτογραφικό Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής;
2. Θα μας εξηγήσει γιατί το κόμμα του προέδρου της -με την προηγούμενη ονομασία του- δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις με βάση τις οποίες δύναται ο Άρειος Πάγος να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα του οποίου ο κρυπτόμενος αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης;
3. Θα μας πει τελικά πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής;
Κυρία Κουφονικολάκου, την επόμενη φορά, πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του. Και, όπως και να έχει, αφήστε τις αστυνομικές αρχές και τη Δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους».
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη βιντεοσκοπημένη ανασκόπηση της εβδομάδας που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Θεώνη Κουφονικολάκου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και σε στελέχη της.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την οικονομική κατάσταση των πολιτών, στη νεοναζιστική επίθεση εναντίον αντιφασίστα στην Ελευσίνα, αλλά και στην παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις.
Αναφερόμενη, ειδικότερα, σε ερώτηση που απηύθυνε ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης στον Παύλο Μαρινάκη, σχετικά με το εάν η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε τη νεοναζιστική επίθεση στην Ελευσίνα, είπε: «Ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης επιχείρησε να ρωτήσει κάτι πολύ απλό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καταδίκασε η ΝΔ την δολοφονική νεοναζιστική επίθεση σε αντιφασίστα στην Ελευσίνα;».
Στη συνέχεια, έδειξε απόσπασμα από την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Η εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν δίνει σαφείς απαντήσεις για την άνοδο της ακροδεξιάς, ενώ συνέδεσε την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις με τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
«Η απόκριση της κυβέρνησης στην άνοδο της ακροδεξιάς και στη χώρα μας φαίνεται να είναι “από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα”. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει όμως ότι οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν και μετρούν τον Ηλία Κασιδιάρη, ενώ δεν θα έπρεπε, γεγονός που κάποιους εξυπηρετεί εν όψει της εμφάνισης του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Ποιους άραγε;», διερωτήθηκε.
Η κριτική Κουφονικολάκου για την ακροδεξιά
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη βιντεοσκοπημένη ανασκόπηση της εβδομάδας που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Θεώνη Κουφονικολάκου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και σε στελέχη της.
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την οικονομική κατάσταση των πολιτών, στη νεοναζιστική επίθεση εναντίον αντιφασίστα στην Ελευσίνα, αλλά και στην παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις.
Αναφερόμενη, ειδικότερα, σε ερώτηση που απηύθυνε ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης στον Παύλο Μαρινάκη, σχετικά με το εάν η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε τη νεοναζιστική επίθεση στην Ελευσίνα, είπε: «Ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης επιχείρησε να ρωτήσει κάτι πολύ απλό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καταδίκασε η ΝΔ την δολοφονική νεοναζιστική επίθεση σε αντιφασίστα στην Ελευσίνα;».
Στη συνέχεια, έδειξε απόσπασμα από την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Η εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν δίνει σαφείς απαντήσεις για την άνοδο της ακροδεξιάς, ενώ συνέδεσε την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις με τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
«Η απόκριση της κυβέρνησης στην άνοδο της ακροδεξιάς και στη χώρα μας φαίνεται να είναι “από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα”. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει όμως ότι οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν και μετρούν τον Ηλία Κασιδιάρη, ενώ δεν θα έπρεπε, γεγονός που κάποιους εξυπηρετεί εν όψει της εμφάνισης του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Ποιους άραγε;», διερωτήθηκε.
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