Μαρινάκης κατά Κουφονικολάκου για την ακροδεξιά: «Πριν κουνήσετε το δάχτυλο, ρωτήστε τον Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του»



Η κριτική Κουφονικολάκου για την ακροδεξιά

Κυρία Κουφονικολάκου, την επόμενη φορά, πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του. Και, όπως και να έχει, αφήστε τις αστυνομικές αρχές και τη Δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους».Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη βιντεοσκοπημένη ανασκόπηση της εβδομάδας που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Θεώνη Κουφονικολάκου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και σε στελέχη της.Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την οικονομική κατάσταση των πολιτών, στη νεοναζιστική επίθεση εναντίον αντιφασίστα στην Ελευσίνα, αλλά και στην παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις.Αναφερόμενη, ειδικότερα, σε ερώτηση που απηύθυνε ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης στον Παύλο Μαρινάκη, σχετικά με το εάν η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε τη νεοναζιστική επίθεση στην Ελευσίνα, είπε: «Ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης επιχείρησε να ρωτήσει κάτι πολύ απλό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καταδίκασε η ΝΔ την δολοφονική νεοναζιστική επίθεση σε αντιφασίστα στην Ελευσίνα;».Στη συνέχεια, έδειξε απόσπασμα από την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.Η εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν δίνει σαφείς απαντήσεις για την άνοδο της ακροδεξιάς, ενώ συνέδεσε την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις με τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.«Η απόκριση της κυβέρνησης στην άνοδο της ακροδεξιάς και στη χώρα μας φαίνεται να είναι “από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα”. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει όμως ότι οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν και μετρούν τον Ηλία Κασιδιάρη, ενώ δεν θα έπρεπε, γεγονός που κάποιους εξυπηρετεί εν όψει της εμφάνισης του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Ποιους άραγε;», διερωτήθηκε.