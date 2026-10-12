Λιακούλη: Απαράδεκτο το άρθρο του Καρτερού κατά του Ανδρουλάκη, έβγαλε το άγχος του Τσίπρα για την κάμψη του στις δημοσκοπήσεις
Λιακούλη: Απαράδεκτο το άρθρο του Καρτερού κατά του Ανδρουλάκη, έβγαλε το άγχος του Τσίπρα για την κάμψη του στις δημοσκοπήσεις
«Υπάρχει το παραγωγικό άγχος και υπάρχει και το διαλυτικό άγχος, αυτό που έβγαλε ο κ. Καρτερός με το άρθρο του είναι διαλυτικό για τον κ. Τσίπρα άγχος» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Απαράδεκτο χαρακτήρισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εκτιμώντας ότι «βγάζει το άχος του Τσίπρα για την κάμψη του στις δημοσκοπήσεις».
«Ο Καρτερός, το δεξί χέρι του κ. Τσίπρα, βγήκε με αρθρογραφία και αποκάλεσε "πολιτικό βλάκα" τον αρχηγό ενός κόμματος με το οποίο ανταγωνίζεται αυτό αφορά την αισθητική μου και αφορά και τον παιδευτικό ρόλο της πολιτικής και το θεωρώ απαράδεκτο» είπε αρχικά η κυρία Λιακούλη στα Παραπολιτικά FM.
Σύμφωνα με την εκτίμησή της «ο κ.Καρτερός το έκανε αυτό γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει κάμψη στα ποσοστά του κ. Τσίπρα. Υπάρχει το παραγωγικό άγχος και υπάρχει και το διαλυτικό άγχος, αυτό που έβγαλε ο κ. Καρτερός με το άρθρο του είναι διαλυτικό για τον κ. Τσίπρα άγχος».
Κατά την ίδια «όταν στο δημόσιο λόγο κάποιος γράφει για έναν πρόεδρο ενός κόμματος με τον οποίο μπορεί να διαφωνείς ή να μην σου αρέσουν οι απόψεις του και να τον αποκαλείς "βλάκα" δημοσίως πείτε μου αν αυτό το έχετε ξαναδεί. Αυτό λέγεται πολιτικός μιθριδατισμός…».
Παράλληλα απευθυνόμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι «εάν επαγγέλλεται τον άνθρωπο που θα ενώσει την Κεντροαριστερά και λοιπά αυτό θέλει δύο βασικές προϋποθέσεις. Η μια είναι ο αυτοχαρακτηρισμός του ως κεντροαριστερά να επιβεβαιωθεί και στην πράξη και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ειρήνευση δηλαδή ενότητα κι όχι διχασμός στο χώρο με τρόπο που να δείχνει όχι ότι είναι ανταγωνιστής αλλά ότι είναι πραγματικός πολέμιος. Θέλει κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ του άρθρου του κ.Καρτερού ότι φέρνει ενοποιητικά στοιχεία και την ενότητα αν όχι την χλεύη και το διχασμό;».
«Ο Καρτερός, το δεξί χέρι του κ. Τσίπρα, βγήκε με αρθρογραφία και αποκάλεσε "πολιτικό βλάκα" τον αρχηγό ενός κόμματος με το οποίο ανταγωνίζεται αυτό αφορά την αισθητική μου και αφορά και τον παιδευτικό ρόλο της πολιτικής και το θεωρώ απαράδεκτο» είπε αρχικά η κυρία Λιακούλη στα Παραπολιτικά FM.
Σύμφωνα με την εκτίμησή της «ο κ.Καρτερός το έκανε αυτό γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει κάμψη στα ποσοστά του κ. Τσίπρα. Υπάρχει το παραγωγικό άγχος και υπάρχει και το διαλυτικό άγχος, αυτό που έβγαλε ο κ. Καρτερός με το άρθρο του είναι διαλυτικό για τον κ. Τσίπρα άγχος».
Κατά την ίδια «όταν στο δημόσιο λόγο κάποιος γράφει για έναν πρόεδρο ενός κόμματος με τον οποίο μπορεί να διαφωνείς ή να μην σου αρέσουν οι απόψεις του και να τον αποκαλείς "βλάκα" δημοσίως πείτε μου αν αυτό το έχετε ξαναδεί. Αυτό λέγεται πολιτικός μιθριδατισμός…».
Παράλληλα απευθυνόμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι «εάν επαγγέλλεται τον άνθρωπο που θα ενώσει την Κεντροαριστερά και λοιπά αυτό θέλει δύο βασικές προϋποθέσεις. Η μια είναι ο αυτοχαρακτηρισμός του ως κεντροαριστερά να επιβεβαιωθεί και στην πράξη και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ειρήνευση δηλαδή ενότητα κι όχι διχασμός στο χώρο με τρόπο που να δείχνει όχι ότι είναι ανταγωνιστής αλλά ότι είναι πραγματικός πολέμιος. Θέλει κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ του άρθρου του κ.Καρτερού ότι φέρνει ενοποιητικά στοιχεία και την ενότητα αν όχι την χλεύη και το διχασμό;».
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