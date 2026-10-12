Λιακούλη: Απαράδεκτο το άρθρο του Καρτερού κατά του Ανδρουλάκη, έβγαλε το άγχος του Τσίπρα για την κάμψη του στις δημοσκοπήσεις

«Υπάρχει το παραγωγικό άγχος και υπάρχει και το διαλυτικό άγχος, αυτό που έβγαλε ο κ. Καρτερός με το άρθρο του είναι διαλυτικό για τον κ. Τσίπρα άγχος» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ