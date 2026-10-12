Στην ΕΛΑΣ ο Βασίλης Κόκκαλης: «Προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα»

Ανακοίνωσε την ένταξή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μία ανάρτηση στα social media





Ο κ. Κόκκαλης παραιτήθηκε από καιρό από τη βουλευτική του έδρα στη Λάρισα, κατά το παράδειγμα του







Η ανάρτηση του Βασίλη Κόκκαλη Δείτε την ανάρτηση του πρώην βουλευτή που εντάχθηκε στην ΕΛ.ΑΣ.:



Πριν από τρεις μήνες πήρα την απόφαση να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου. Ήταν μια απόφαση που υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής απέναντι στους πολίτες που με εμπιστεύθηκαν και στις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Είχα τότε επισημάνει την ανάγκη για μια νέα πολιτική αρχή, με αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς, διαφάνεια, λογοδοσία και τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.



Σήμερα, με την ίδια αντίληψη για την πολιτική και τη δημόσια ευθύνη, αποφασίζω να συμμετάσχω στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.



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Η χώρα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα. Η ακρίβεια εξαντλεί τα εισοδήματα, η ύπαιθρος ερημώνει, ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα υποχωρεί. Η κατάσταση αυτή απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές απαντήσεις, με ρεαλισμό, σχέδιο και κοινωνική ευαισθησία.



Γνωρίζω καλά, μέσα από την πολιτική και επαγγελματική μου διαδρομή, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και τα νοικοκυριά. Ειδικά στη Θεσσαλία, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών, η ανασφάλεια στην παραγωγή και η αγωνία για το αύριο παραμένουν καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας. Θεωρώ ότι η νέα αυτή πολιτική προσπάθεια μπορεί να δώσει χώρο στη συνεργασία ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, που συμφωνούν στην ανάγκη μιας δικαιότερης κοινωνίας, μιας παραγωγικής οικονομίας και ενός κράτους που λειτουργεί με κανόνες, προστατεύει τους πολίτες και λογοδοτεί.



Προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα. Με την εμπειρία που απέκτησα από τη συμμετοχή μου στην κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική μου θητεία και την καθημερινή επαφή μου με την κοινωνία, επιθυμώ να συμβάλω στη διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων πολιτικών προτάσεων.



Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης ανακοίνωσε την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως αναμενόταν να κάνει σήμερα.Ο κ. Κόκκαλης παραιτήθηκε από καιρό από τη βουλευτική του έδρα στη Λάρισα, κατά το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα , αναπτύσσοντας έκτοτε εθελοντική δράση στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών, στον νομό του.Με ανάρτησή του το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου ανακοίνωσε πως εντάχθηκε πλέον στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.Πριν από τρεις μήνες πήρα την απόφαση να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου. Ήταν μια απόφαση που υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής απέναντι στους πολίτες που με εμπιστεύθηκαν και στις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Είχα τότε επισημάνει την ανάγκη για μια νέα πολιτική αρχή, με αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς, διαφάνεια, λογοδοσία και τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.Σήμερα, με την ίδια αντίληψη για την πολιτική και τη δημόσια ευθύνη, αποφασίζω να συμμετάσχω στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.Με τον Αλέξη Τσίπρα συνεργαστήκαμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Η πολιτική εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε μέσα από εκείνη τη συνεργασία υπήρξε καθοριστική και για την επιλογή μου, το 2019, να συμπορευτώ μαζί του. Γνωρίζω τις δυνατότητές του και πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας αξιόπιστης προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης.Η χώρα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα. Η ακρίβεια εξαντλεί τα εισοδήματα, η ύπαιθρος ερημώνει, ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα υποχωρεί. Η κατάσταση αυτή απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές απαντήσεις, με ρεαλισμό, σχέδιο και κοινωνική ευαισθησία.Γνωρίζω καλά, μέσα από την πολιτική και επαγγελματική μου διαδρομή, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και τα νοικοκυριά. Ειδικά στη Θεσσαλία, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών, η ανασφάλεια στην παραγωγή και η αγωνία για το αύριο παραμένουν καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας. Θεωρώ ότι η νέα αυτή πολιτική προσπάθεια μπορεί να δώσει χώρο στη συνεργασία ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, που συμφωνούν στην ανάγκη μιας δικαιότερης κοινωνίας, μιας παραγωγικής οικονομίας και ενός κράτους που λειτουργεί με κανόνες, προστατεύει τους πολίτες και λογοδοτεί.Προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα. Με την εμπειρία που απέκτησα από τη συμμετοχή μου στην κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική μου θητεία και την καθημερινή επαφή μου με την κοινωνία, επιθυμώ να συμβάλω στη διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων πολιτικών προτάσεων.

Η σχέση μου με τους πολίτες της Λάρισας παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς. Σε αυτούς λογοδοτώ και δίπλα τους θα συνεχίσω να βρίσκομαι. Η απόφαση για τη συμμετοχή μου στην ΕΛ.Α.Σ. αποτελεί συνέχεια όσων δημόσια υποστήριξα όταν αποχώρησα από τη Βουλή. Με την ίδια συνέπεια θα συνεχίσω να εργάζομαι για όσα πιστεύω.



Η πορεία του Βασίλη Κόκκαλη Ο Βασίλης Κόκκαλης το 2015 εκλέχτηκε πρώτη φορά βουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Στον πρώτο ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα στις 5 Νοεμβρίου 2016 ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 14 Ιανουαρίου 2019, διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εκλέχθηκε βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Τον Ιούλιο του 2026 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Π.Σ. και παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.