Μητσοτάκης σε αλιείς στη Χαλκιδική: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες να σας βοηθήσουμε οικονομικά, θα ασχοληθώ προσωπικά
Μητσοτάκης σε αλιείς στη Χαλκιδική: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες να σας βοηθήσουμε οικονομικά, θα ασχοληθώ προσωπικά
«Αναγνωρίζω απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία» είπε ο πρωθυπουργός
Συνάντηση με αλιείς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της περιοδείας που πραγματοποιεί σήμερα στη Χαλκιδική.
Όπως τους είπε «θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας».
«Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Θυμίζοντας, στη συνέχεια, την ανακοίνωση για τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου, ο πρωθυπουργός είπε «θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι».
«Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης στη συνομιλία που είχε με τους αλιείς στη Χαλκιδική.
Όπως τους είπε «θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας».
«Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους, αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Θυμίζοντας, στη συνέχεια, την ανακοίνωση για τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου, ο πρωθυπουργός είπε «θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι».
«Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια, όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης στη συνομιλία που είχε με τους αλιείς στη Χαλκιδική.
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