Χρυσοχοΐδης για αγρότες: Το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι «όταν θα έρθει η ώρα, θα υπάρξει και απάντηση», αναφερόμενος στον τρόπο που η αστυνομία θα αντιμετωπίσει πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών με 48ωρο πανελλαδικό μπλακ άουτ, μετά την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε πως «αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα». Όπως τόνισε, η κυβερνητική απάντηση είναι «οριστική και αμετάκλητη», καθώς έχει εξαντληθεί κάθε δημοσιονομική δυνατότητα.

«Το γεγονός ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να προβούν σε μέτρα που θα “γονατίσουν” τη χώρα, αυτό θα είναι αντικείμενο διαχείρισης από την πλευρά μου», πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Διευκρίνισε επίσης ότι «δεν απειλώ κανέναν, δεν προειδοποιώ κανέναν». Όπως είπε, ήταν συνειδητή επιλογή να μην ασκηθεί βία από την αστυνομία μέχρι στιγμής. «Υπάρχουν οι νόμοι, η Τροχαία κάνει τη δουλειά της, το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία», επεσήμανε ο υπουργός.

 
